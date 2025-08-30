Gırgıriye’de eğlenceli hayatlar anlatılıyor

GÜLŞEN BUBİKOĞLU’NUN ROLÜ VE FİLMİN KONUSU

Gırgıriye’de Şenlik Var, komedi unsurlarıyla öne çıkan bir yapım. Sinemadaki başarılarının ardından TV ekranlarına geri dönüyor. Ekran başında yer alacak izleyicilerin aklındaki en önemli sorular arasında “Filmin ana hikâyesi neyi anlatıyor, özetinde hangi olaylara yer veriliyor ve başlıca rollerde kimler bulunuyor?” yer alıyor.

BEKİR VE BAYRAM’IN DÜĞÜNÜ

Film, Sulukule’de gerçekleşen, aynı anda üç çiftin nikâh masasına oturduğu bir düğünle başlıyor. Güllüye (Gülşen Bubikoğlu), annesi Sabahat (Perran Kutman), dayısı Bekir (Şemsi İnkaya), Bayram (Müjdat Gezen), babası Emin (Münir Özkul), kız kardeşi Sevim (Ayşen Gruda) ve halası Zekiye’den (Adile Naşit) müteşekkil iki aile arasında Güllüye ile Bayram, Sevim ile Bekir, Emin ile Sabahat evleniyor. Ancak yeni evliliklerin ardından evsiz kalan aile, Sabahat’ın kapısını çalmak zorunda kalıyor. Ama Sabahat’ı ikna etmenin yolu para bulmaktan geçiyor.

AİLENİN YENİ ÇÖZÜMÜ

Ne Bayram’ın ayı oynamasında ne de Zekiye’nin bohçacılığa dönmesinde bir niyet var. Çözüm arayan aile bireyleri, kadınların altınlarını satması ve erkeklerin borç almasıyla “Gırgıriye Saz Salonu” adını verdikleri kendi meyhanelerini açmaya karar veriyor. Bu eğlenceli maceraya hapisten çıkan Zekiye’nin eski sevgilisi Duman Haydar (Şener Şen) de katılıyor. Ancak kötü niyetli bir meyhaneci, Güllü’yü şarkıcı olarak transfer etmeye çalışırken, Banker Dursun ona göz koyuyor. Bayram’ı saf dışı bırakmak için Dursun’un kurduğu kumpas, sonunda ifşa olunca her şey ortaya çıkıyor.

POLİSLERİN MÜDAHALESİ

Filmin sonunda garson kılığına girmiş polisler, düzenbazların oyununu bozuyor. Başlıca rollerde Münir Özkul (Emin), Adile Naşit (Zekiye), Şemsi İnkaya (Bekir), Şener Şen (Duman Haydar), Bilge Zobu (Banker Dursun), Perran Kutman (Sabahat) ve Müjdat Gezen (Darbukacı Bayram) gibi isimler dikkat çekiyor. Film, 1981 yılında çekilmiş olup İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Sulukule semti ve çevresinde yoğunlaşan çekimlerle izleyici ile buluşmuş. Yapım, Sulukule’de yaşayan iki ailenin iç içe geçmiş hayatlarını ve yaşadıkları eğlenceli olayları akıcı bir dille anlatıyor.