Girişimci Kadınlar, Sason Çileğiyle Lokum Üretiyor

KADIN GİRİŞİMCİLER ORGANİK SASON ÇİLEĞİYLE LOKUM ÜRETİYOR

Batman’ın Sason ilçesinde girişimci kadınlar, kendilerine özgü tariflerle coğrafi işaretli organik Sason çileği kullanarak çeşitli lokumlar üretiyor. Devlet desteğiyle oluşturulan “Kadın Eliyle Sason Çileği İşleme ve Geliştirme Projesi” çerçevesinde bir lokum imalathanesi kuran bu kadınlar, organik Sason çileği başta olmak üzere farklı meyvelerden lokum üretip satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Girişimci kadınlardan Muhsine Bozkurt, Sason çileğini değerlendirmek ve kadın istihdamına katkıda bulunmak amacıyla bir araya geldiklerini vurguladı.

PROJE İLE İSTİHDAM ARTIYOR

Bozkurt, “Biz Sasonlu kadınlar, meyve zenginliğinden faydalanarak çileğimizin ömrünü uzatma projeleri oluşturduk. Başlangıçta çileğimizi kuruttuk, reçel ve pestil yaptık. Festivallerde bu ürünleri tanıttık ve çok olumlu geri dönüşler aldık. Projemizi gerekli mercilere ileterek kadın istihdamını artırmak ve çileğimizi daha geniş kitlelere ulaştırmak için hayata geçirdik” şeklinde konuştu. İlk lokumları tanıştırdıklarında güzel yorumlar aldıklarını belirten Bozkurt, çilek sezonunun başlamasıyla birlikte çilekleri kaynatarak lokum haline getirdiklerini ve markalaşmayı planladıklarını ekledi.

KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURMA HEDEFİ

Girişimci kadın Sevgi Cihan, ilçedeki kadınlara iş imkanı sağlamak ve özel bir lokum çeşidi üretmek amacıyla bir araya geldiklerini ifade etti. Cihan, “Elimizdeki çilek suyundan lokum üretiyoruz. Şu dönem bayram öncesi olduğu için lokumlarımızı paketleyip vatandaşlara ulaştırmayı planlıyoruz. Bu iş sayesinde kendi ayaklarımız üzerinde durmayı hedefliyoruz. Ürettiğimiz lokumlar tamamen organik; sadece çilek suyu ve şeker kullanıyoruz. Organik çilekleri toplayıp suyunu çıkararak lokum haline getiriyoruz” dedi. Lokum çeşitlerinin fiyatını 150 lira ile 350 lira arasında belirlediklerini ve bu şekilde aile bütçelerine katkıda bulunduklarını sözlerine ekledi.

SONUÇ OLARAK KADINLARIN GÜÇLENMESİ

Bu projelerin önemini vurgulayan Bozkurt, kadınların iş hayatında daha fazla yer alması gerektiğini düşünerek bu tür girişimlerin desteklenmesi gerektiğini belirtti. Kadınların elinin değdiği her şeyin güzelleştiğini ve birçok aileye dokunma fırsatı sunduğunu ifade ederek, bu girişimin toplumsal faydasını vurguladı.