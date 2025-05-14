Girişimciler İçin Destek Programı Açıklandı

GİRİŞİMCİ KÜTÜPHANESİ PROJESİ BAŞLADI

Girişimci ve Yöneticiler Derneği (GYD) tarafından başlatılan “Girişimci Kütüphanesi” projesi, Burdur İl Halk Kütüphanesi’nde ilk kez hayata geçti. GYD’nin yaptığı açıklamaya göre, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde düzenlenen etkinlikte, iş dünyasından çeşitli temsilciler buluştu. Program sırasında girişimcilik konularında konuşmalar yapıldı, networking fırsatları sağlandı ve güncel iş dünyası trendlerine yönelik oturumlar gerçekleştirildi. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve yerel yöneticilerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, girişimcilere destek sunma imkanları da sağlandı.

ETKİNLİK DEĞERLENDİRİLDİ

Etkinliğin ardından görüş bildiren Girişimci ve Yöneticiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Anıl Taşdemir, girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi ve yöneticiler arasında kalıcı iş ilişkileri kurmayı amaçladıklarını ifade etti. Taşdemir, “Bu etkinlikle sadece bugünün değil, geleceğin iş dünyasını da şekillendirecek fikirlerin ortaya çıkmasına vesile olduk. Katılım gösteren tüm girişimcilere ve destek veren iş dünyası temsilcilerine gönülden teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

TEŞVİK SUNUMLARI VE ÖDÜLLER

KOSGEB, BAKA ve MAKÜ’den yetkililer, genç girişimcilerin teşviklerle ilgili bilgiler içeren sunumlar gerçekleştirdi. “Sahne Senin” etkinliğinde ise en iyi iş fikri olarak değerlendirilen projelere ödüller verildi. Bu tür etkinlikler, girişimcilerin desteklenmesi ve iş dünyasında bağlantıların güçlenmesi açısından önemli bir rol üstleniyor.