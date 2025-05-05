Girls Captain Trophy 2025 Gerçekleşti

GOLF TURNUVASININ DETAYLARI

GIRLS Captain Trophy 2025, Aylin Evyap’ın liderliğinde Kemer Golf Kulübü’nde 2-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında başarıyla gerçekleştirildi. Bu turnuva, gençlerin golf sporundaki gelişimine katkı sağlamak ve onlara turnuva deneyimi sunmak amacıyla düzenlendi. Organizasyon boyunca sporcular Minikler ve Juniorlar olmak üzere iki ayrı kategoride sahada yer aldı.

MİNİKLER VE JUNİORLAR KATEGORİLERİ

2 Mayıs Cuma günü, Minikler Kategorisi’nde toplamda 38 sporcu kıyasıya yarıştı. 4 Mayıs Pazar günü ise Juniorlar Kategorisi’nde 34 genç golfçü, yeteneklerini sergileyerek göz doldurdu. Turnuva süresince sporcular, güzel bir havada zevkli ve rekabet dolu anlar yaşadı. Ödül töreni 4 Mayıs Pazar günü düzenlendi ve burada çeşitli özel ödüller sahiplerini buldu.

ÖDÜL DAĞILIMI VE DERECELER

Turnuvada dereceye giren sporcular ve dereceleri şu şekildedir:

– Minikler Kızlar Kategorisi:

1. Ayşe Meva Gündoğar

2. Elif Öztürk

3. Liya Arabacıoğlu

– Erkekler B Kategorisi Stableford:

1. Demir Özdemir

2. Ahmet Evyap

3. Mehmet Berk Cesur

– Minikler Erkekler Kategorisi:

1. Murat Fazlıoğlu

2. Kerim Gözalan

3. Kemal Güney Yalçınkaya

– Kızlar A Net Kategorisi:

1. Ada Narin

2. Ada Zorbozan

3. Duru Taşkın

– Kızlar B Kategorisi Stableford:

1. Defne Satar

2. Ekin Sude Sur

3. Maya Baral

– Erkekler A Net Kategorisi:

1. Ali Rıfat Evyap

2. Ahmet Kodakoğlu

3. Tuna Şahin

– Beat The Pro Kategorisi:

1. Ada Narin

2. Eren Haymana

3. Kaan Demirkan

– Kızlar Gross Kategorisi:

– Ada Narin

– Erkekler Gross Kategorisi:

– Tuna Şahin

– En Fair Play Oyuncusu:

– Mehmet Berk Cesur

– Nearest To The Pin Kızlar:

– Yıldız Mina Yıldırım

– Nearest To The Pin Erkekler:

– Onnik Ayvazyan

– Longest Drive Kızlar:

– Ada Narin

– Minikler Gross:

– Murat Fazlıoğlu

Bu anlamlı organizasyon, Kemer Golf Kulübü’nün genç yeteneklere verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.