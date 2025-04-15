Girmeler’de İlk Tarım Süreci Belirlendi

Muğla’nın Seydikemer ilçesindeki Girmeler Mahallesi’ndeki höyük yerleşiminde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Akdeniz Üniversitesi’nin destekleriyle, Prof. Dr. Taner Korkut liderliğinde ve Prof. Dr. Burçin Erdoğu gözetiminde kazı çalışmaları sürüyor. Kazı alanının sorumlusunun Prof. Dr. Erdoğu olduğunu belirten bilgide, Girmeler’deki mağaraların girişinde ve dışında yok olmuş höyüğün tabanı üzerinde kazı çalışmasının yapıldığı aktarılıyor. Erdoğu, Girmeler’de gerçekleştirilen ilk yerleşimin izinin 14 bin yıl geriye gittiğini ifade ediyor ve bunun yanı sıra amaçlarının en eski yerleşim katmanlarını tespit ederek kültürel katmanları anlamak olduğunu kaydediyor.

TARIMIN BAŞLANGICI

Girmeler yerleşimindeki bulguların, Batı Anadolu’da tarımın ilk kez başladığı dönemi yansıttığını belirten Erdoğu, “Girmeler’de milattan önce 9. bin yıldaki insanların yuvarlak planlı kulübelerde yaşadıkları ve ilk defa tarımı denedikleri anlaşılıyor. Avcı toplayıcı bir toplum olmalarına rağmen tarımın da denendiği anlaşılmakta. Bu süreç çok önemli çünkü Batı Anadolu’da buna ilk kez rastlanıyor” şeklinde konuşuyor. Girmeler kazısının, Batı Anadolu’da insan yerleşiminin göç ya da kolonizasyon yoluyla değil, doğrudan bu bölgeden kaynaklandığını gösterdiğini vurguladı.

TARIMCI TOPLULUKLARIN ATALARI

Erdoğu, Girmeler’deki insanların Batı Anadolu’daki birçok yerleşik tarımcı toplumun atalarının benzerlerini barındırdığını vurguluyor. Girmeler yerleşiminde bulunan mezarların, “Batı Anadolu’da bugüne kadar bilinen en eski iskeletlere sahip” olduğunu belirterek, bu iskeletler üzerinde yapılan antik DNA çalışmalarının da erken Anadolu genomunun izlerini ortaya koyduğunu aktarıyor. Genlerin, Orta Anadolu’da “Anadolu geni” olarak bilinen milattan önce 17 bin yıllarına ait Pınarbaşı iskeletleri ile benzerlik gösterdiğini vurgulayan Erdoğu, Girmeler’in Batı Anadolu’daki ilk tarımcı toplulukların temelini oluşturduğunu ifade ediyor.

ÖZEL YAPILAR

Girmeler’in, seramik ve çanak çömlek yapımına geçiş açısından büyük önem taşıdığını belirten Erdoğu, bunun da Batı Anadolu’daki ilklerden biri olduğunu dile getiriyor. Kazı yapılan alanda, belirli amaçlar doğrultusunda toplantılar, törenler ve ritüel aktiviteler düzenlemek için inşa edilmiş üç özel yapı bulunduğu belirtiliyor. Erdoğu, bu yapıların, sönmüş kireci küçük taş parçaları ile karıştırarak yapılan terrazzo tabanlara sahip olduğunu, üzerlerinin ise geometrik ve çizgisel desenlerle bezendiğini ifade ediyor. Bu özel yapılardan birinin altında gömüler bulunduğunu açıklayan Erdoğu, bunun Batı Anadolu arkeolojisi açısından bir ilke imza attığını kaydediyor.