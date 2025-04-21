Girona Real Betis Canlı İzle S Sport Plus

CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Girona Real Betis maçı için izleyiciler heyecanla canlı yayın araştırması yapıyor. Bu akşam saat 22.00’de başlayacak olan Girona Real Betis karşılaşmasını ekran başında takip etmek isteyenler, haberimizin detaylarında yer alan bilgilerle bu keyfi yaşayabilir.

MAÇIN YERİ VE ZAMANI

Gerçekleştirilecek karşılaşma, Girona’daki Estadio Municipal de Montilivi Stadyumu’nda yapılacak. Maçı canlı izlemek için S Sport Plus platformunun kullanıcısı olmanız gerekiyor. Girona Real Betis maçının heyecanını paylaşmak için ekran başında yerinizi almayı unutmayın. İyi seyirler!