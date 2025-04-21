Girona Real Betis Maçı 1-0

CANLI MAÇ SKORU VE İZLEME DETAYLARI

Girona ile Real Betis arasındaki mücadele, şu anda 1-0’lık Real Betis üstünlüğü ile devam ediyor. Maçın gelişmeleri ve son durum bilgileri anlık olarak takip ediliyor. Real Betis maçta öne geçti ve skor bu şekilde devam ediyor.

MATCH GÖRÜNTÜLEME BİLGİLERİ

Girona ve Real Betis arasındaki bu heyecan dolu karşılaşma, S Sport Plus platformunda canlı olarak izlenebiliyor. Ancak, bu içerikten yararlanabilmek için platformun üyesi olmanız gerekmekte. Bu akşam saat 22.00’de başlayacak olan maç, Girona’daki Estadio Municipal de Montilivi Stadyumu’nda gerçekleşecek.