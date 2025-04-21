Haberler

Girona Real Betis Maçı 1-0

CANLI MAÇ SKORU VE İZLEME DETAYLARI

Girona ile Real Betis arasındaki mücadele, şu anda 1-0’lık Real Betis üstünlüğü ile devam ediyor. Maçın gelişmeleri ve son durum bilgileri anlık olarak takip ediliyor. Real Betis maçta öne geçti ve skor bu şekilde devam ediyor.

MATCH GÖRÜNTÜLEME BİLGİLERİ

Girona ve Real Betis arasındaki bu heyecan dolu karşılaşma, S Sport Plus platformunda canlı olarak izlenebiliyor. Ancak, bu içerikten yararlanabilmek için platformun üyesi olmanız gerekmekte. Bu akşam saat 22.00’de başlayacak olan maç, Girona’daki Estadio Municipal de Montilivi Stadyumu’nda gerçekleşecek.

ÖNEMLİ

Haberler

İzmit’te ‘Halk Et’ Şubesi Açıldı

CHP'li Semra Dinçer, İzmit'teki 'Halk Et' şubesinin açılışında, partinin halka hizmet hedefini ön plana çıkararak, uygun fiyatlı et temin eden projelerin gerekliliğine dikkat çekti.
Haberler

Sivasspor, Antalyaspor ile karşılaşacak

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 33. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını Teknik Direktör Rıza Çalımbay eşliğinde sürdürüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.