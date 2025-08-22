Gırtlak Kanseri Gözlemleniyor Ve Artıyor

GIRTLAK KANSERİNDE ARTIŞ VE RİSK FAKTÖRLERİ

Son 20 yıllık dönemde gırtlak kanseri vakalarında dünya genelinde dikkat çeken bir artış gözleniyor. KBB ve Boş, Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Nihal Seden Boyoğlu, “İstatistiklere göre gırtlak kanseri vakalarında yüzde 50’nin üzerinde artış gözleniyor. Bunun temeli ise yaşlanan nüfus” diyor. Doç. Dr. Boyoğlu, bu kanser vakalarının büyük bir kısmının sigara ve alkolle ilişkili olduğunu belirtiyor. Türkiye’de özellikle 50 yaş altındaki bireylerde kanser oranlarındaki artış kaydediliyor. “Gençlerde tütün ve tütün ürünleri kullanımındaki artış da düşünüldüğünde, bu durum gırtlak kanseri vakaları için bir uyarı olarak görülebilir,” şeklinde açıklama yapıyor.

ERKEN BELİRTİLER VE ÖNEMİ

Gırtlak kanseri, tüm kanserlerin yaklaşık yüzde birini oluşturuyor ve özellikle 50 yaş ve üzeri erkekler bu kanser için risk taşıyor. Ancak, sigara içme oranlarındaki artış nedeniyle kadınlar ve gençler de risk grubuna dahil oluyor. Doç. Dr. Boyoğlu, gırtlak kanseri vakalarının yüzde 95’inden fazlasının sigarayla ilişkili olduğunu vurguluyor. “Gırtlak, boğazımızın önemli bir parçası; ses tellerini barındıran bu yapı sayesinde konuşabiliyoruz. Ancak boğazdaki bu küçük yapı, hayati bir tehlikenin de başlangıç noktası olabiliyor,” diyor. Gırtlak kanserinin genellikle ses tellerinden başladığını ve en erken belirtisinin ses değişiklikleri olduğunu ifade ediyor.

TEDAVİ ŞANSLARI VE UYARILAR

Doç. Dr. Boyoğlu, gırtlak kanserine dair belirtilerin farklı hastalıklarla benzerlik göstermesi nedeniyle erken uyarı işaretlerinin fark edilmesinin tedavi şansını artırdığını belirtiyor. “İki haftadan uzun süren ses kısıklığı, seste kalınlaşma veya boğukluk varsa mutlaka bir KBB uzmanına başvurulmalı,” şeklinde tavsiyeler veriyor. Gırtlak kanseri en sık ses telleri bölgesinden başlar. Uzman, “İki haftadan uzun süren ses kısıklığı, seste kalınlaşma, seste çatallanma veya boğuklaşma varsa mutlaka hekim muayenesi gerekir,” ifadelerini kullanıyor.

RİSK FAKTÖRLERİ VE BİYOPSİ GEREKLİLİĞİ

Gırtlak kanserinin başlıca risk faktörleri arasında tütün ürünleri ve yoğun alkol kullanımı yer alıyor. Doç. Dr. Boyoğlu, bu iki faktörün bir arada kullanılması durumunda riskin arttığına dikkat çekiyor. “Gırtlak kanseri genellikle 40 yaşından sonra ortaya çıkıyor. 50-69 yaş arası erkeklerde görülen kanserlerin yaklaşık yüzde 3’ü bu türden oluşuyor,” diyor. Muayene sonrası eğer gırtlak kanserinden şüphelenilirse tanı koymak için biyopsi yapmanın şart olduğunu dile getiriyor.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ VE GÜZELLEŞME ŞANSLARI

Gırtlak kanseri tedavisinde cerrahi veya radyoterapi, bazı durumlarda her ikisinin birden kullanılabildiğini bildiren Doç. Dr. Boyoğlu, tedavi sürecinin hastanın genel durumu ve tümör özelliklerine göre planlandığını açıklıyor. “Erken evre kanserlerde lazer gibi tekniklerden faydalanarak, boynun açılmadan ağız içinden tedavi mümkün. Açık ameliyatın yapılacağı durumlarda kanserin etkilediği yere göre bazen gırtlağın hepsinin, bazen de bir kısmının alınması gerekebiliyor” diyor.

SIGARA VE ALKOLÜ BIRAKMAK ŞART

Sigara ve alkol kullanımının, kanser tedavisinin etkinliğini azalttığına işaret eden Doç. Dr. Boyoğlu, “Gırtlak kanserinin tedavi sonrasında tekrarlayabileceği unutulmamalı. Sigara içmeye ve içki içmeye devam eden gırtlak kanserli hastaların iyileşme olasılığı daha düşük ve ikinci tümör riskleri daha yüksektir. Kanser tedavisinden sonra sık ve dikkatli takip de önemlidir” uyarısını yapıyor.

ERKEN TEŞHİSİN GÜCÜ

Doç. Dr. Boyoğlu, “Uzun süren belirtiler karşısında zaman kaybetmeden bir KBB uzmanına başvurmak, gırtlak kanserinin erken evrede teşhis edilmesini ve tedavi şansının artmasını sağlıyor” diyerek, sesini yoğun kullanan meslek gruplarındaki bireylerin ses kısıklığına dikkat etmeleri gerektiğini vurguluyor.