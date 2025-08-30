Gisdol, Beraberlikten Üzüntü Duyduğunu Belirtti

KAYSERİSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN MAÇ ANALİZİ

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kalan Zecorner Kayserispor’da teknik direktör Markus Gisdol, maçın bekledikleri gibi geçtiğini ifade etti. Gisdol, basın toplantısında oyunun duygu ve yoğunluk açısından istedikleri şekilde olduğunu vurguladı. İlk yarının her dakikasında oyunu kontrol ettiklerini belirten Gisdol, her iki takımın da ciddi gol pozisyonları üretemediğini dile getirdi.

Gisdol, 60. dakikadan sonra her iki takımın da rakiplerini gol ve galibiyet yönünden zorladığını anlattı. “Normalde maçın sonlarına doğru gol atarsanız bu maçı kazanırsınız. Ancak ne yazık ki rakibimiz beraberlik golünü attı. Bu bizim için olmaması gereken bir durumdu.” sözleriyle beraberliğin kendileri için zorlu olduğunu ifade etti.

Beraberlikle ayrılmanın zorluklarına değinen Gisdol, “Şimdi bir milli takım arasına gireceğiz. Umut ediyorum ki bu süreçte takımımıza yeni eklemeler olacak ve sonrasında lige yeniden başlayabileceğiz.” şeklinde düşüncelerini aktardı. Kendilerine katılacak yeni oyuncularla daha güçlü bir performans sergileme umudunu taşıdığını vurguladı.