Gisele Bundchen’in İlk Çocuk Sonrası Kampanyası

GISELE BUNDCHEN İLK REKLAMINI YAYINLADI

44 yaşındaki Gisele Bundchen, üçüncü çocuğunu dünyaya getirdikten sonraki ilk reklam kampanyasını Salı günü sosyal medyada paylaştı. Ünlü model, İsveç-Alman markası Marc O’Polo’nun 2025 ilkbahar koleksiyonunu tanıttı. Sahilde gerçekleştirilen çekimlerin, muhtemelen Gisele’nin hamileliğinin erken dönemlerinde yapılmış olduğu düşünülüyor, çünkü fotoğraflarda hamileliğe dair bir iz bulunmuyor.

REKLAM FOTOĞRAFLARINDA SÜTYENSİZ POZLAR

Çekimlerden birinde açık bir gömlek giyen Gisele, sütyensiz poz veriyor. Diğer bir karede ise atlet içinde yine sütyensiz görünmekte. Marc O’Polo’nun Instagram sayfasında paylaşılan fotoğrafların altında “Doğadan esinlenen zarafet: Keten, boyanmamış pamuk ve süet rahat, hafif ve yazlık katmanlarla buluşuyor.” notu yer alıyor.

GISELE’NİN YENİ BEBEĞİ VE İLİŞKİSİ

Gisele, 37 yaşındaki erkek arkadaşı Joaquim Valente ile Şubat ayında bebeğini dünyaya getirdiğini duyurmuştu. Çift, henüz bebeğin ismini açıklamadı. Bu, Brezilyalı süpermodel için üçüncü çocuk oldu. Gisele’nin eski eşi Tom Brady ile 11 yaşında bir kızı (Vivian Lake) ve 15 yaşında bir oğlu (Benjamin Rein) var.

Gisele ve Joaquim, 2023 Haziran ayında birlikte görülmeye başlamışlardı. Bu ilişki, Gisele’nin Tom Brady ile 13 yıllık evliliğini sonlandırmasından yaklaşık bir yıl sonra başladı. Kaynaklar, Gisele’nin yeni ilişkisinde “kendini daha özgür hissettiğini” ve “Tom’un gölgesinde yaşamaktan kurtulduğunu” ifade ediyor. Page Six’e konuşan kaynaklar, Tom Brady’nin eski eşinin hamile olduğunu öğrendiğinde şok olduğunu belirtiyor: “Tom, ilişkilerinin ciddi olduğunu biliyordu ama çocuk beklediklerini tahmin etmemişti.” Ancak Brady, doğum haberi geldiğinde Gisele’yi tebrik ederek ona “en iyi dileklerini” iletti.