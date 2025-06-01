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GİTO Toplantısı, Adana’da Gerçekleşti

TOPLANTI ADANA’DA GERÇEKLEŞTİ

Güney İlleri Tabip Odaları (GİTO) toplantısı, Adana Tabip Odası’nın ev sahipliği ile gerçekleştiriliyor. Toplantıda, Adana Tabip Odası Başkanı Özden Polatöz, “Birlikte düşünmek, üretmek ve dayanışmak için buluştuk” diyerek kente gelen meslektaşlarına teşekkür ediyor.

GÜNDEMDEKİ KONULAR

Divan başkanlığını Prof. Dr. Ahmet Hilal’in üstlendiği GİTO toplantısında, deprem bölgesindeki sağlık alanına dair güncel durum ve Türk Tabipleri Birliği kongresine yönelik ortak tutum gibi önemli konular ele alınıyor.

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