Gizem Aytaç, Halı Üzerine Portre Yaptı

HALI ÜZERİNE PORTRELERİYLE ULUSLARARASI İLGİ GÖRÜYOR

Elazığ’da yaşayan mühendis Gizem Aytaç, pandemi döneminde yeniden başladığı halı üzerine portre çalışmalarıyla uluslararası alanda büyük beğeni topladı. Eserleri Hollanda, Almanya ve Arabistan gibi ülkelere ulaşan Aytaç, ayrıca Sultan II. Abdülhamid Han’ın portresini de tamamladı. Çocukluk yıllarında resme olan ilgisi nedeniyle 2020 yılında pandemi sürecinde çizimlerine dönüş yapan Aytaç, bu alanda kendini geliştirmeye başladı. Başlangıçta A4 kağıt üzerine kömür kalemle çalışmalar yapan genç sanatçı, kısa bir süre içinde yeni teknikler denemeye yöneldi.

BÜYÜK İLGİ GÖREN HALI PORTRELERİ

Aytaç, halı üzerine yaptığı ilk portre çalışmasının sosyal medyada geniş bir kitleye ulaşmasının ardından yoğun ilgi görmeye başladığını belirtiyor. “Halı üzerine portre çizerken bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmemiştim. Hollanda, Almanya, Arabistan gibi ülkelerden siparişler aldım. Birçok insanın kalbine dokunabilmek benim için onur verici” diyor. Sanatçı, siparişler alarak çalışmalarına devam ediyor. Son olarak tamamladığı Abdülhamid Han portresi, Osmanlı hanedanı mensubu Orhan Osmanoğlu’na takdim edildi.

ÇİZİME OLAN SEVGİSİ VE KENDİNİ GELİŞTİRİŞİ

Gizem Aytaç, çizimle olan serüveninin başlangıcını, “Çizime karşı küçüklükten beri hep bir merakım vardı. Ancak yoğun ders temposu ve mesleğe geçişle birlikte pek fazla çizim yapamadım. 2020 pandemi dönemiyle birlikte tekrardan çizim yapmaya başladım ama profesyonel çizimler değildi” sözleriyle ifade ediyor. Kendi özgüvenini artıran bu çalışmalarla daha fazla deneme yapmaya yöneldiğini dile getiriyor.

ULUSLARARASI SİPARİŞLER ALIYOR

Aytaç, halı üzerine portre yapma isteğini bir halı ekibinin önerisiyle realize etmeye başladığını belirtiyor. “Bu portre çizimi milyonlara ulaştı. Bu beni çok mutlu etti. Halı üzerine portre yapmaya başladığım zaman bu kadar çok beğeni alacağını düşünmüyordum” diyor. Avrupa ve Arabistan’dan gelen siparişlerle birlikte çalışmalarına devam eden sanatçı, halı sanatına kendi yorumunu katmayı başararak, eserlerini dünya çapında tanıtmaya devam ediyor. “Abdülhamid Han’ın portresini çizmem tam 6 günü sürdü. Bu benim için çok mutlu edici bir durumdu” ifadeleriyle de duygu ve düşüncelerini paylaşıyor.