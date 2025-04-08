Gizem Güneş Kimdir? 29 Yaşında

GENÇ OYUNCU GİZEM GÜNEŞ’İN HAYATI

Ekranların sevilen genç isimlerinden biri olan Gizem Güneş, son zamanlarda dizi izleyicileri ve sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Güzel oyuncunun yaşamı, kariyeri ve geçmiş projeleri üzerine merak edilen sorular artmaya devam ediyor. Gizem Güneş kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir soruları sıkça soruluyor.

EĞİTİMİ VE KARIYERİ

Gizem Güneş, 30 Kasım 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Şu an 29 yaşındadır. Eğitim hayatını Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü’nde tamamlamıştır. Oyunculuk kariyerine 2007 yılında “Binbir Gece” dizisiyle adım atmış, ardından “Kanatsız Kuşlar” (2017), “4N1K İlk Aşk” (2018), “Kuzey Yıldızı: İlk Aşk” (2019-2021), “Adı Sevgi” (2022) ve “Teşkilat” (2024-2025) gibi projelerde rol almıştır. Ayrıca, 2019 yılında “Sesinde Aşk Var” adlı sinema filminde de yer almıştır.