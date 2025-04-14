Gizem Karaca, Sakin Bir Hayat Tercih Etti

GİZEM KARACA’NIN HAYATINA YENİ BİR DÖNEM DAHİL OLDU

Bir döneme damga vuran dizilerdeki başarılı performansıyla sıkça gündeme gelen Gizem Karaca, oyunculuk kariyerinin yanı sıra sakin bir yaşamı tercih ediyor. Kamera önündeki güçlü duruşu ve canlandırdığı karakterler sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Karaca, son yıllarda gözlerden uzak, huzurlu bir hayat sürüyor.

SADİCE BİR YAŞAM SEÇİMİ

2017 yılında Kemal Ekmekçi ile evlenen Gizem Karaca, bu süreçten sonra İzmir’e taşınarak şehir yaşamının karmaşasından uzaklaşmayı seçti. Doğayla iç içe ve sade bir hayat kurgulayan başarılı oyuncu, şu sıralar ilk kez annelik heyecanını yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu duyuran Karaca, bu özel dönemi büyük bir titizlikle geçiriyor. Bebeğinin cinsiyetini bir süre daha açıklamayacağını belirten Karaca, doğumun İzmir’de gerçekleşeceğini ve normal doğumu tercih ettiğini ifade etti. “Suda doğum ya da farklı teknikler bana uygun gelmedi, her şeyin doğal bir şekilde ilerlemesini istiyorum,” açıklamasında bulundu.

HAMİLELİK SÜRECİ VE DUYGULARI

Şu an yedi aylık hamile olan Gizem Karaca, hamilelik sürecinde yaşadığı duygusal anları paylaştı. Hamilelik döneminde yaşadığı duygusal durumlardan biri için, “Balığı içine soğan koyarak pişirdikleri için o soğanın çürümüş gibi kokusundan girdiğim ağlama krizi var mesela… Sonra yeni sahiplendiğimiz yavru köpeğin annesinin haberi olmamasını düşünüp günlerce üzüldüğüm ve kafaya taktığım zamanlar,” dedi. Bunun dışında, “Sol elim çok karıncalanıyor, sırt ağrılarım felaket” sözleriyle yaşadığı fiziksel zorluklara dikkat çekti. Karaca, “Geceleri güreşe çıkacak gibi yağlanmak, sonra da nefes nefes kalmak… ‘Ama dünyanın en güzel şeyi Gizem’ dedikleri yankılanıyor kulağımda,” ifadeleriyle hislerini aktardı. “Bakalım göreceğiz. İnşallah eğlenceli biri olur civciv,” diyerek geleceğe dair umutlarını paylaştı.