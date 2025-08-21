Gizem Koyunbakan, 2028’de Hedefli

Gizem Koyunbakan’ın Hedefleri

Eskişehir’de yaşayan 14 yaşındaki özel gereksinimli milli yüzücü Gizem Koyunbakan, Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları’na katılmak için sıkı bir şekilde çalışıyor. 6 yaşında yüzmeye başladığı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi havuzunda, lise 1’inci sınıf öğrencisi olan Gizem, özel sporcular yüzme antrenörü Hatice Poyraz ile tanışarak haftada 6 gün antrenman yapmaya başladı. Katıldığı organizasyonlarda dikkat çeken bir performans ortaya koyan Koyunbakan, en son Konya’da düzenlenen Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı Türkiye Şampiyonası’na katıldı.

Madalyalarla Dolu Bir Şampiyona

Katıldığı şampiyonada 7 farklı yarışta mücadele eden Koyunbakan, 50 metre, 100 metre ve 200 metre kurbağalama ile 200 metre sırtüstü yarışlarında birincilik elde ederek 4 altın madalya kazandı. Ayrıca 100 metre serbest stilde ikinci, 100 metre sırtüstü ve 200 metre serbest stillerinde ise üçüncülük alarak toplamda 7 madalyayla şampiyonayı tamamladı. Milli takımın en genç sporcusu olarak Gizem, hedefi doğrultusunda antrenör Poyraz ile birlikte antrenmanlarına devam ediyor. Koyunbakan, 8 yıldır yüzme sporuyla ilgilendiğini belirterek, “Konya’daki şampiyonada 7 madalya kazandım. Milli takımda iyi dereceler elde edip madalya kazanmak istiyorum.” ifadelerini kullanıyor.

Antrenör Hatice Poyraz’ın Katkıları

Gizem’in antrenörü Hatice Poyraz, Gizem ile havuzda tanıştıklarında onun sadece kurbağalama yüzebildiğini vurguladı. Başlangıçta kurbağalamayı çok sevdiği için bu stil üzerinde çalışmaya başladıklarını aktaran Poyraz, “Zaten çok söz dinleyen, akıllı bir kız. Bir şeyleri öğrenmeyi çok seven bir kız. O yüzden rahat bir şekilde antrenmanlarımızı yaptık.” diye konuştu. Gizem’in kariyeri için uzun vadeli bir planlama yaptıklarını ve milli takım kadrosuna girdiğini belirten Poyraz, “Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları’na hazırlanıyoruz. 100 ve 200 kurbağalamada Türkiye’yi temsil edecek inşallah.” şeklinde ekledi.

Uluslararası Rekor Hedefi

Poyraz, Gizem’in hazırlık sürecinde diğer sporcularla antrenman yaparak geliştiğini ve Konya’daki organizasyonda başarılı sporculara karşı yarıştığını kaydetti. “Motive etmek çok önemliydi. O çok motive bir şekilde geldi ve herkesi geçti. Parmakla gösterilen bir kız oldu.” diyen Poyraz, Gizem’in Paralimpik Oyunları’na hazırlanmaya başladığını dile getirerek, “Biz sadece madalya almak istemiyoruz. Orada bir rekor kırmak istiyoruz. Bunun için şu anda çok çabalıyoruz.” şeklinde konuştu. Ayrıca olimpiyatlar öncesinde Yunanistan ve Bulgaristan’daki yarışlara katılacaklarını ve böylelikle tam anlamıyla hazırlıklarını tamamlayacaklarını sözlerine ekledi.