Gizem Özer, Uçuk Nedeniyle Diskalifiye!

MİLLİ BOKSÖR GİZEM ÖZER, DİSKALİFİYE OLDU

İngiltere’de düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası’nda mücadele eden milli boksör Gizem Özer, dudağında çıkan uçuk nedeniyle diskalifiye oldu. Liverpool kentinde gerçekleştirilen şampiyonada 60 kiloda ringe çıkan Gizem, bu beklenmedik durumdan dolayı elendi.

KARAR GİZEM İÇİN ŞOK EDİCİ OLDU

Olay hakkında açıklama yapan Gizem Özer, diskalifikasyon kararını duyduğunda şok yaşadığını belirtti. Gizem, “O kadar çok mesaj aldım, açıklama yapmak istedim. Dünya Şampiyonası’nda maalesef elendim. Çünkü doktor kontrolünde dudağımda çıkan uçuktan dolayı geçemedim. Benim için de şok edici bir durum oldu. Buraya gelirken çok iyi hazırlanıp gelmiştim ama nasibimizde yokmuş. Yarışmaya devam eden arkadaşlarıma başarılar dilerim. Önümüzdeki maçlarda görüşmek üzere” şeklinde konuştu.

ANRENÖRÜ KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Gizem’in antrenörü Cemil Döndü de bu duruma karşı duyduğu tepkiyi dile getirdi. Döndü, “Biz, verilmiş kararın şokunu atamadık. Gizem Özer, dudağında ufak bir uçuk oluştuğu için sabah tartı esnasında diskalifiye ediliyor. 36 yıllık spor hayatımda ilk defa böyle bir verilmiş kararın rezilliğini, kepazeliğini gördüm. Hala daha inanamıyorum, gün boyu kendime gelemedim ve yapacak bir şey yok. Umarım bir ibretlik kalıntı olur. Emeğimize saygısızlık yapan World Boxing Sağlık Kurulu’ndaki doktorları da vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum. Çaresizlik yaşadık bugün. Bizlerin üzüntüsünü bizlerle beraber yaşayan, paylaşan tüm dostlarımdan Allah razı olsun. Hayat devam ediyor, önümüze bakacağız” dedi.