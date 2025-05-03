Gizem Sinanoğlu’nun Cansız Bedeni Bulundu

KAYIP GİZEM SINANOĞLU’NUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

ORDU’DA 30 Nisan’dan beri kaybolmuş olan Gizem Sinanoğlu’nun cansız bedeni, Küpkaya Kanyonu’nda, 5 metre derinlikte keşfedildi. Su altında yaşayan ve evli olan Süleyman Erdoğan’ın (35) aranma çalışmaları ise hala devam ediyor.

KAYIP İHBARI VE OPERASYON BAŞLANGICI

Ulubey ilçesindeki Yenisayaca Mahallesi’nde yaşayan Süleyman Erdoğan ve onun arkadaşı Gizem Sinanoğlu, 30 Nisan’dan bu yana kendilerinden haber alınamaması üzerine yakınları tarafından kayıp ihbarında bulunuldu. İhbarın ardından bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

OTOMOBİLİN BULUNMASI VE ARAMA ÇALIŞMALARI

Ekipler, bölgedeki incelemeler sırasında Süleyman Erdoğan’a ait 52 AY 465 plakalı aracın, Kardeşler Mahallesi’ndeki Küpkaya Kanyonu yakınlarında bulunduğunu tespit etti. İki gün süren arama çalışmaları sonucunda Gizem Sinanoğlu’nun cansız bedeni, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Su Altı Kurtarma, AFAD ve deniz polisleri tarafından bulundu. Sinanoğlu, Ulubey Meslek Yüksekokulu’nun 2’nci sınıf öğrencisiydi. Süleyman Erdoğan’ın aranma işlemleri ise sürüyor.