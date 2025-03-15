Gizemli Hayırsever, Hatay’da 30 Ailenin Borcunu Ödedi

GİZEMLİ HAYIRSEVER İYİLİK YAPTI

Hatay’ın Kumlu ilçesinde, tanınmayan bir hayırsever, bir marketteki veresiye defterinde bulunan yaklaşık 30 ailenin borçlarını kapattı. Borçların ödendiğini müşterilerine bildiren esnaf Zekeriya Kılıç, vatandaşların bu durum karşısında büyük bir sevinç yaşadığını belirtti. Fevzi Çakmak Mahallesi’nde işletme sahibi olan Kılıç’ın marketine gelen bir kişi, veresiye defterindeki borçları üstlenmek istediğini iletti.

HAYIRSEVERİN İYİLİĞİ

Kimliğini gizli tutmak isteyen hayırseverin isteği doğrultusunda, Zekeriya Kılıç veresiye defterindeki borçları topladı ve ödemeyi, gizemli hayırseverden aldı. Kılıç, 30 ailenin borçlarının ödendiğini sosyal medya ve telefon ile vatandaşlara duyurdu. Kılıç, “Dükkanımda otururken bir hayırsever geldi. Veresiye defterinde borçların toplamını alıp ödeyeceğini söyledi. Borçları topladık ve ödendi. Hayırsever bunu yaptı ve gizli kalmasını istedi. Hayırsever toplam 30 ailenin borcunu ödedi,” diye konuştu.

YARDIMDAN MEMNUNİYET

Ödenen borçlar dolayısıyla hayırsever için mutluluğunu dile getiren Leman Özdinç, “Benim de borcum vardı. Borcumun ödenmesi beni çok mutlu etti. 800 TL borcum vardı. Hayırseverden Allah razı olsun. Bu durumdan memnunuz,” şeklinde konuştu. Hayırseverin yaptığı bu iyilik, ilçedeki birçok aileyi sevindirdi.