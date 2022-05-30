Gizemli hepatit vakalarında yükseliş

Dünya Sağlık Örgütü, hapatiti virüsünün bulaştığı çocuk sayısını en ez 650 olduğunu söyledi.

İngiltere’de ortaya çıkan ve daha sonra çok sayıda ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit virüsünün bulaştığı çocuk sayısı en az 650’ye çıktı ve 9 çocuk virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 Nisan’dan 26 Mayıs’a kadar merkeze raporlanan gizemli hepatit vakalarının incelenmesi sonucu mevcut durumda 33 ülkeden 650 vaka doğrulandı.

Vakaların çoğunluğuna DSÖ’nün Avrupa Bölgesi ülkelerinde rastlandığı ve sadece İngiltere’de 222 vakanın görüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Vakaların yüzde 75,4’ü 5 yaşın altında

Virüsün bulaştığı 650 çocuktan 38’i karaciğer iflası geçirdi ve karaciğer nakli ameliyatına alındı.

Vakaların yüzde 75,4’ü 5 yaş altında ve yaş ortalaması 1 ay ile 16 yaş arasında değişiyor.

Adenovirüsün neden olma ihtimali yüksek

Gizemli hepatite adenovirüsün sebep olabileceği varsayımının güçlü olmasına rağmen virüsün etiyolojisinin henüz tespit edilemediği vurgulandı. Vakalardan 181’inde adenovirüs, 188’inde de COVID-19 bulunduğu aktarıldı.

Virüsün yayılmasına karşı çocuklara basit hijyen kurallarını sıkça uygulama, kalabalık yerlerden uzak durma, öksürük ve hapşırıklarda ağız ve burnu kapatma ve temiz su içme tavsiyelerinde bulunuldu.

Nedeni bilinmeyen, sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtileri olan virüs, 1 ay ile 16 yaş arasındaki çocuklarda görülüyor.