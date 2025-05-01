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Gizemli Kadın, Essin Baris Olarak Açıklandı

TORREIRA’NIN YENİ GİZEMİ

Lucas Torreira’nın Nişantaşı’nda görüştüğü kadınla ilgili meraklar sona erdi. İkili, birlikte görüntülendikleri sırada farklı yönlere kaçma çabası gösterdi. Torreira’nın şoförü, kendisine yöneltilen “Torreira’nın sevgilisi mi?” sorusuna; “Kız arkadaşımız” yanıtını verdi.

ESSİN BARİS KİMDİR?

Kadının kimliği ise Fransız moda tasarımcısı Essin Baris olarak belirlendi. Baris, 2014 yılında pazarlama üzerine eğitim aldığı üniversiteden mezun olduktan sonra, moda sektörüne adım attı ve birçok ünlünün moda danışmanlığını üstlendi. Lucas Torreira ile Essin Baris’in ilişkisinin statüsü henüz net olmasa da, Baris’in Hakim Ziyech ve Ryan Babel gibi isimlerle de çalışması, Torreira’nın da bu bağlamda Baris ile işbirliği yaptığı ihtimalini güçlendiriyor.

MODA DÜNYASINDAKİ BAŞARISI

Paris’te doğup büyüyen Essin Baris, 2014 yılında ICOGS’dan Pazarlama Lisans derecesi alarak kariyer yolculuğuna başladı. Moda alanındaki tutkusunu ve yeteneklerini sergileyerek, birçok ünlü isimle işbirliği yaptı ve sektörde kendine sağlam bir yer edindi.

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