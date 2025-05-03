Gizemli Kutular Dolandırıcıların Hedefi Oluyor

ARTAN ŞİKAYETLER VE İNCELEME BAŞLATILDI

Sosyal medyada içinde ne olduğunu bilmeyen, ‘Sürprizlerle dolu bir paket’ anlamına gelen ‘Gizemli Kutu’ satışlarına dair şikayetler çoğalıyor. Bu bağlamda Ticaret Bakanlığı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında bir inceleme süreci başlatıyor. Tüketicilerin, sosyal medyada popüler markaları taklit eden bu ‘Gizemli Kutu’ satışlarından dolayı mağduriyet yaşadığı ve çekilişle yüksek değerli hediyelerin vaadedildiği belirtiliyor. Bu konuyla ilgili olarak vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi ve Tüketici Hakem Heyetleri’ne şikayette bulundu.

Söz konusu şikayetlerin genelde, internet üzerinden satın alınan ürünlerin teslim edilmemesi, iade edilen ürünlerin bedellerinin geri ödenmemesi ve minimum kutu içeriği değerinin altında ürün gönderimi yapılması üzerine yoğunlaştığı ifade ediliyor. Ticaret Bakanlığı, bu şikayetler üzerine inceleme başlattığını ve incelemenin sonucuna bağlı olarak ilgili firmalara işlem yapılacağını duyurdu.

BİLİŞİM UZMANINDAN UYARI

Bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, ‘Gizemli Kutu’ satışlarının tüketicilerin kart bilgilerinin çalınmasına neden olabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Kırık, bu tür satışlarda kart bilgilerinin paylaşıldığı andan itibaren, hesaplardan para çekilmesine yol açılabileceğini belirtti. “Özellikle popüler markaların, giyim firmalarının isimlerini ve sitelerini taklit ediyorlar ve buradan hediye kazanacaklarını vadediyorlar.” diyerek durumu açıkladı. Gerekli kargo ücretlerinin talep edildiği, katılım için yarışmalara ve anketlere yönlendirildiklerini belirten Kırık, “Kutu içinde ceket, elbise, pantolon gibi ürünler olduğunu vaat ediyorlar. Tüketiciler de bu hediyelere ulaşabilmek için bu süreçlere dahil oluyorlar. Ancak burada tamamen sahte bir siteyle karşı karşıyalar.” dedi. Dolandırıcıların, kargo ücreti adı altında 50 TL ile 100 TL arasında taleplerde bulunarak, vatandaşların kart bilgilerini elde ettiğini açıkladı.

HUKUKİ YOLDA İLERLEME ÖNERİSİ

Prof. Dr. Kırık, bu tür sahte kampanyalara katılan kişilerin hukuki sorunlarla karşılaşmaması için Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerektiğini belirtti. “Özellikle bu tarz sponsorlu reklamlara karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Web sitesinin adres çubuğunu mutlaka kontrol etmeliler.” diyerek tüketicilere önerilerde bulundu. Ayrıca, kendilerinden kimlik ve banka bilgisi isteyen hesaplara itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. “WhatsApp üzerinden iletişime geçerek, kimlik ve banka bilgisi isteyenler engellenmeli ve bu tür mesajlar siber güvenlik birimlerine iletilmelidir.” şeklinde tavsiyelerde bulundu. Gizemli kutu akımına katılanların herhangi bir hukuki sorun yaşamaması için savcılığa suç duyurusunda bulunmaları gerektiğini vurguladı.