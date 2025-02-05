Gizli Aşk ve Ünlülerin Dramatik Hikayesi

YASAK AŞKIN BAŞLANGICI

Bir yasak aşkın başlangıcı, çeyrek asırlık bir evliliğin sona ermesi ve ardından gizli aşıkların el ele görünmesi… Hani şöyle denir ya, “böylesi sadece filmlerde olur” diye… İşte tam da böyle bir durumla karşı karşıyayız. Üstelik bu durumu yaşayanlar, dünya çapında tanınan isimler olduğu için, bu hikaye karşısında kayıtsız kalmak olanaksız oldu.

İDDİALAR GÜNDEME GELİYOR

Şimdi, bu olayın iki kahramanı hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Bu iddiaya göre, ünlü oyuncu, karısını aldatıp evliliğini sona erdirdiği sevgilisiyle sadece flört etmekle sınırlı kalmıyor.