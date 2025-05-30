Gizli Kameralar Özel Hayatı Tehdit Ediyor

CASUS KAMERA SKANDALI KARABÜK’TE ORTAYA ÇIKTI

Gelişen teknolojiyle birlikte yaygınlaşan casus kameralar, bireylerin özel hayatını ciddi anlamda tehdit ediyor. Karabük’te yasa dışı casus kamera ticareti yaptığı belirlenen bir kişinin evine düzenlenen operasyonda, 55 bin gizli görüntü ele geçirildi. Bu görüntülerde 38 yetişkin ve 11 çocuğa ait olduğu değerlendirilen çok sayıda kayıt bulundu. Detayları, tv100 uzman polis muhabiri Devrim Tosunoğlu ve bilişim uzmanı Ali Murat Kırık paylaşarak durumu vurguladı.

GİZLİ KAMERALAR İÇİN ÖZEL CİHAZLAR GEREKİYOR

Sapanca, Denizli ve Karabük’te casus kamera skandalları art arda gelmeye devam ediyor. Anahtarlık, tükenmez kalem veya priz gibi gündelik eşyaların içine gizlenerek fark edilmesi neredeyse imkânsız hale gelen bu cihazlar, vatandaşların kişisel alanlarında izinsiz görüntü kaydı yapılmasına yol açıyor. Karabük’teki operasyon kapsamında, yasa dışı yollarla elde edilen 55 bin gizli görüntü güvenlik güçleri tarafından ele geçirildi. Görüntülerin çeşitli mekanlara yerleştirilen gizli kameralarla kaydedildiği tespit edildi. Olayla ilgili olarak birden fazla şüpheli gözaltına alındı ve dijital materyallere el konuldu. Yetkililer, vatandaşları kişisel alanlarda gizli kameraların tehditine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Soruşturma genişletilerek sürdürülüyor.

İZİNSİZ GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEHDİT TEŞKİL EDİYOR

tv100 uzman polis muhabiri Devrim Tosunoğlu, yapılan operasyonun detaylarını aktarırken, şüphelinin evinde yapılan iki ayrı aramada kalem, priz, USB bellek, wi-fi adaptörü, masa saati, avize, dijital saat ve araba anahtarı gibi pek çok farklı objeye gizlenmiş kamera ve ses kayıt cihazlarına ulaşıldığını ifade etti. Görüntülerde 38 yetişkin ve 11 çocuğa ait olduğu tespit edilen çok sayıda kaydın olduğunu belirten Tosunoğlu, özellikle otel, soyunma kabini ve kiralık evler gibi alanlarda dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi. Gizli kamera tespiti için özel cihazların kullanılması gerektiğini vurguladı.

GİZLİ KAMERALAR HER YERDE SAKLANIYOR

Bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, hediye olarak verilen oyuncak ayıların içine bile kamera yerleştirildiğini belirterek, “Ayının peluş burun kısmına yerleştiriyorlar. Çok küçük, nokta kadar oluyor. Temas ettiğinizde anlamanız mümkün değil” ifadelerini kullandı. Kırık, “Bu görüntüler kim bilir kimlerin eline geçiyor. Büyük bir tehdit unsuru olabilir. Yarın öbür gün iş adamları ve siyasetçiler şantaja uğrayabilir” dedi.