Gizli Tünel Etkinliklere Ev Sahipliği Yapacak

GİZLİ TUNELİN KEŞFİ

İstiklal Caddesi’nde yer alan Rumeli Han’da 2017 yılında başlayan restorasyon çalışmaları sırasında bir gizli tünel keşfedildi. Tünel, tarihi dokusu bozulmadan yenileniyor ve 1894 yılında inşa edildiği öğreniliyor. Söz konusu tünel, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

TÜNELİN TARİHÇESİ VE KULLANIM AMACI

Rumeli Han’daki bu tünel, Sarıcazade Ragıp Paşa tarafından inşa edilen Anadolu Han ve Afrika Han ile bağlantılı olarak kullanıldı. Tünelin, halkla karışmak istemeyen zengin ve soylu kişiler tarafından binalar arasında geçiş sağlamak amacıyla kullanıldığı belirtiliyor.

ETKİNLİK PLANLARI

Rumeli Han’ın tünel sorumlusunun ifadesine göre, Hüseyin Yüksel, “Burada artık etkinlikler yapılacak. Kitap sergileri, resim sergisi, heykel sergisi, atölyeler olacak. Burayı çok farklı amaçlarla kullanmayı düşünüyoruz” diyor.