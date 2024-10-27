Gizli Zamlar İçin Ceza Uygulaması Açıklandı

GİZLİ ZAMLAR VE CEZALAR ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

TÜKONFED Başkanı Ağaoğlu, gramaj düşürme yoluyla gerçekleştirilen gizli zamlar için 550 bin liraya kadar ceza uygulandığını vurguladı. Tüketicilerin yalancı indirimler ve gizli zamlara karşı daha dikkatli olması gerektiğini ifade eden Ağaoğlu, gıda ürünlerindeki gramajdaki düşüşlerden ve fiyatların yükseltilip ardından tekrar düşürülmesiyle oluşturulan indirim kampanyalarından bahsetti.

GRAMAJ OYUNLARI VE TÜKETİCİ KANDIRMACALARI

Ağaoğlu, “Gramaj oyunlarıyla bir de gizli zamlar var. Paketli gıdalarda gramajı düşürüyorlar. Ancak paket aynı paket, fiyat aynı fiyat. Tüketici bunu aynı fiyat diye alıyor. Fakat zamlı aldığının farkına varmıyor.” diyerek, gizli zam uygulayanlara yönelik ceza uygulamaları hakkında bilgi verdi. Yalancı indirimler konusunda ise, bir işletmenin indirim yapabilmesi için, firmanın son 30 gün içinde ürünün satıldığı en düşük fiyatı baz alması gerektiğini belirtti.

YALANCI İNDİRİMLERİ ŞİKAYET ETMEK GEREKEN BİR DURUM

Ağaoğlu, “Mesela 100 liraya satmış, 120, 150 liraya satmış. 150 lira üzerinden indirim uygulayamaz. Ancak 100 lira üzerinden indirim yapabilir” şeklinde konuşarak, yalancı indirimlerin tespit edilmesi durumunda ilgili işletmelere idari para cezası verileceğini açıkladı. Ayrıca bu tür durumları fark eden tüketicilerin Ticaret Bakanlığı’na başvurması gerektiğini belirtti. Tüketicilere büyük görevler düştüğünün altını çizen Ağaoğlu, her ürünü takip etmenin zor hatta imkansız olduğunu ifade etti. Denetim aşamasında tüketicilerin rolüne dikkat çekerek, şikayet konularında birçok kolaylık sağlandığını vurguladı.