Gkry Liderinden Türkiye Hakkında Açıklama

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ’IN GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirilen “Ukrayna İçin Barış ve Güvenlik” temalı toplantı kapsamında Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi. Bu önemli toplantıda, bölgedeki gelişmelere dair görüş alışverişinde bulunuldu.

DİYALOGUN BAŞLAMASI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Görüşmenin ardından Nikos Hristodulidis açıklamalarda bulundu. Hristodulidis, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile bölgemizdeki gelişmeler hakkında daha detaylı bir diyaloğumuz oldu. Tüm taraflarca dile getirilen şey, var olan, ortaya çıkan her türlü görüş ayrılığını çözecek bir diyaloğa ihtiyaç duyulduğudur.” dedi. Ayrıca, “Diyalog olmadan, diplomasi olmadan karşılaştığımız sorunlara, zorluklara çözüm bulunamaz. Türk hükümetiyle diyaloğun kademeli olarak başlamasının önemli olduğunu düşünüyorum. Geçmişte bu tür konferanslar bağlamında bile başarılması kolay olmayan bir şeydi ve bu tartışmanın yapılmasını önemli buluyorum.” şeklinde ifadeler kullandı.