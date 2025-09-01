Glint’in Ürünü, Kimyasal İçeriyor

FİRMA ÜRÜNÜNÜ YANLIŞ TANITTI

Glint adlı firma, geliştirdiği temizlik ürününü “içilebilir” olarak tanıtarak sosyal medya fenomenleri aracılığıyla reklam yapıyor. Ancak, Ticaret Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği incelemeler, bu ürünün iddia edildiği gibi bitkisel olmadığını ve kimyasal maddeler içerdiğini ortaya çıkarıyor. Firma, ürününü “%100 bitkisel”, “kimyasal içermez” ve “FDA onaylı” ifadeleriyle sundu. Fakat yapılan araştırmalar sonucunda, bu ürünün aslında bir temizlik kimyasalı olduğu belirlendi.

ÜRÜN AMBALAJINDAKİ UYARILAR

Ürünün ambalajında yer alan uyarılar, ürünün içilmesinin sağlık açısından tehlikeli olduğunu açıkça gösteriyor. Ticaret Bakanlığı ve Reklam Kurulu, Glint tarafından kullanılan tanıtım ifadelerinin mevzuata aykırı olduğuna dair bulgulara ulaştı. Aynı zamanda, bakanlığın yürüttüğü incelemelerde ürünlerin içeriğinde kimyasallar tespit edildi. Bu durum, ürünün gerçek niteliklerini gizleme çabasını gündeme getiriyor.