GM, 1.000 Çalışanını İşten Çıkarıyor

GLOBAL OTOMOTİV REKABETİ İÇİN İŞTEN ÇIKARMALAR

Dünyanın önde gelen otomobil üreticisi General Motors (GM), maliyetleri azaltmak ve küresel otomobil pazarındaki rekabet gücünü artırmak amacıyla dünya genelinde yaklaşık 1.000 çalışanını işten çıkarma kararı aldı. İşten çıkarmaların büyük ölçüde beyaz yakalı çalışanları etkilediği ifade edildi. Bu karar, etkilenen çalışanlara geçtiğimiz Cuma günü bildirildi. GM, yaptığı basın açıklamasıyla işten çıkarmaları doğrularken, bu süreçle ilgili ayrıntılar paylaşmadı.

ELEKTRİKLİ ARAÇ GEÇİŞİNDE ZORLUKLAR

GM, elektrikli araçlara geçiş sürecinde sermaye yatırımlarını etkin bir şekilde yönlendirmeye çalışıyor. Elektrikli araç bataryası ve montaj tesislerine yatırım yapan şirket, aynı zamanda içten yanmalı motorlu araçlarını yeni nesil teknolojilerle uyumlu hale getirmek için çaba gösteriyor. ABD’de elektrikli araç satışları, 2023 Eylül itibarıyla yüzde 7,2 artışla 936.000 adede ulaştı. Ancak bu artış, geçen yılki yüzde 47’lik büyüme oranıyla kıyaslandığında daha yavaş bir gelişim gösteriyor. 2024 yılında elektrikli araç satışlarının 1,19 milyon adedilik rekoru geçmesi bekleniyor.

TASARRUF AMAÇLI STRATEJİLER

Dünya çapında yaklaşık 150.000 çalışanı bulunan GM, sabit giderlerinde 2 milyar dolarlık tasarruf sağlama hedefinde. Şirketin 76.000 beyaz yakalı çalışanının çoğu, Michigan’daki Warren Teknik Merkezi’nde görev yapıyor. Mali İşler Sorumlusu Paul Jacobson, tasarruf hedeflerine yıl sonuna kadar ulaşılacağını belirtiyor. GM, Nisan ayında 5.000 beyaz yakalı çalışanına gönüllü işten ayrılma teklifi sunmuş ve bu tekliflere gelen olumlu yanıtların işten çıkarmaları önlemek için yeterli olduğunu açıklamıştı. Kaynak: CNBC-E