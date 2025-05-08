Gmg Kastamonuspor, Beykoz Anadoluspor’u 4-0 Yendi

MAÇ SONUCU VE DETAYLAR

GMG Kastamonuspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup Yükselme Play-off 1. Tur karşılaşmasında Beykoz Anadoluspor’u 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Maç, hakem Yusuf Ziya Gündüz’ün yönetiminde gerçekleştirildi. Diğer hakemler Azad İlhan ve Rıdvan Çevik oldu.

TAKIM KADROLARI

GMG Kastamonuspor takımında sahaya çıkan isimler Furkan Taş, Oğuz Yılmaz, Erhan Kartal, Burak Bilgen, Erkam Reşmen, Barış Gök, Ali Altınöz, Çınar Tarhan, Naim Saruhan Dönmez, Ömer Önder ve Ersel Aslıyürek olarak sıralandı. Erkam Reşmen’in yerini Yasin Başaytaç, Ali Altınöz’ün yerini Metincan Cici, Çınar Tarhan’ın yerine Kerem Baykuş, Naim Saruhan Dönmez’in yerine İsmail Güven ve Ersel Aslıyürek’in yerine de Taner Gümüş oyuna girdi.

Beykoz Anadoluspor ise Utku Yuvakuran, Ahmet Özkaya, Tolga Ünlü, Gençer Cansev, Ali Eren İyican, Kaan Yüksel, Recep Aydın, Muhammed Enes Durmuş, Mehmet Zahit Çınar, Ozan Paraker ve Ünal Emre Durmuşhan ile mücadele etti. Tolga Ünlü, karşılaşmayı sarı kartla tamamladı.

GOLLER VE ÖNEMLİ ANLAR

Maçın golleri, Ömer Önder’in 41. dakikada attığı golle başladı. Ardından, Çınar Tarhan 49. dakikada farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 62. dakikada Ersel Aslıyürek üçüncü golü atarken, maçın kapanışını Taner Gümüş 90. dakikada yaptı. GMG Kastamonuspor, böylece Play-off serüvenine iyi bir başlangıç yapmış oldu.