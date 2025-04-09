Gmg, Türkiye’de Kar, Yağmur Ve Soğuk Bekliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye’nin birçok bölgelerinde kar yağışı, gök gürültülü sağanak ve ani sıcaklık düşüşlerinin olabileceğini bildirdi. Mevsimsel değişikliklere karşı halkın tedbirli olması gerektiği vurgulandı. Bu durum, 10 Nisan Perşembe günü Yozgat’taki okulların tatil olup olmayacağına yönelik soruları gündeme getirdi. Yozgat okullar tatil mi? SON DAKİKA 10 Nisan Perşembe Yozgat’ta okul yok mu? Yozgat Valiliği’nden henüz bir açıklama yapılmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

MEVSİM NORMLERİ ALTI SICAKLIKLAR BEKLENİYOR

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Türkiye, 07 Nisan 2025 Pazartesi gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Pazartesi günü kuzeybatıdan başlayarak zamanla azalacağı tahmin ediliyor. Bu azalma ile batı kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece, diğer bölgelerde ise 8 ila 10 derece altına ineceği belirtiliyor. Soğuk havanın, Türkiye’nin batı kesimlerinde hafta sonuna kadar, doğu kesimlerinde ise önümüzdeki hafta başına kadar etkili olması öngörülüyor.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENTİSİ

Soğuk havayla birlikte yüksek kesimler başta olmak üzere kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceği tahmin ediliyor. Gece sıcaklıklarının ani düşüşü, tarımsal faaliyetlerin sürdürüldüğü Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun batısında zirai don riskini artırıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışı, zirai don ve buzlanma olayları ile ilgili yayınlanacak tahminlerin dikkatlice takip edilmesi önem taşıyor.

ŞİDDETLİ RÜZGAR UYARISI

Bazı il merkezlerimizde; 07 Nisan ile 13 Nisan 2025 tarihleri arasında en düşük hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere (°C) kadar düşmesi bekleniyor. Güney Ege’nin güney açıklarında (Marmaris-Kaş) rüzgarın, yarın (10.04.2025) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde zirai don olayı öngörülüyor. Tarımsal faaliyetle uğraşan vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatlice takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları önem taşıyor.