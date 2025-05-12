Goat’ta Yüzde 600’lük Artış Gerçekleşti

GOAT COİN’DE CİDDİ BİR ARTIŞ GÖRÜLDÜ

GOAT coin’de geçen ayın en düşük seviyesine göre neredeyse yüzde 600’lük bir artış kaydedildi. Son 24 saat içerisinde 373 milyon dolarlık işlem hacmiyle birlikte, işlem hacminde de yüzde 178’lik bir artış yaşandı. Bu fiyat artışını tetikleyen üç temel faktör ön plana çıkıyor. GOAT, kısa zaman önce Binance’ın erken aşamadaki veya trend olan projelere dikkat çekmek amacıyla kurduğu Alpha platformuna dahil oldu. Bu durum, doğrudan Binance ana borsasında listeleneceği anlamına gelmese de projelerin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor. Eğer kullanıcı ilgisi, işlem hacmi ve sürdürülebilirlik açısından güçlü bir performans sergilenirse, gelecekte tam listeleme ihtimali büyüyor.

SOLANA AĞINDAKİ MEMECOIN RALLİSİ

GOAT’taki yükseliş, Solana ağı üzerindeki diğer memecoinlerdeki ralli ile de paralellik gösteriyor. Son 24 saatte bu kategori genelinde yüzde 10,5’lik bir artış yaşandı. Dogwifhat yüzde 37, Peanut the Squirrel yüzde 15, Cat in a Dog’s World yüzde 21 ve Moo Deng yüzde 64 oranında değer kazandı. Bu rüzgar, GOAT’un da yükselişini destekledi. Ayrıca, türev piyasalar da son 24 saatte oldukça hareketlilik gösterdi. CoinGlass verilerine göre, GOAT vadeli işlemlerindeki açık pozisyonlar yüzde 61 artarak 161,7 milyon dolarla son dört ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Binance’teki long/short oranı ise 1’in oldukça üzerinde; bu da yatırımcıların kısa vadede GOAT’un yükselmeye devam edeceğine inandığını gösteriyor.

TEKNİK ANALİZ GÖSTERİYOR

Teknik analiz açısından da yükseliş sinyalleri dikkat çekiyor. Günlük grafikte, 20 günlük üstel hareketli ortalama, 50 günlük ortalamayı yukarı yönlü keserek “altın kesişim” oluşturdu. Supertrend göstergesi de yeşile dönerek yükselişin devam edebileceğine işaret ediyor. Para Akış Endeksi (MFI) ise 91 seviyesinde; bu durum, piyasaya yeni para girişini ve güçlü alım baskısını gösteriyor. Aşırı alım bölgesinde olmasına rağmen boğaların hâlâ kontrolü tuttuğu yorumları yapılıyor. Bu yükseliş ortamında GOAT için bir sonraki hedef 0,39 ila 0,41 dolar aralığı olarak öne çıkıyor. Eğer bu bölge aşılırsa, yılın zirvesi olan 0,59 dolara kadar yeni bir ralli başlayabilir, bu da mevcut seviyeye göre yaklaşık yüzde 150’lik bir potansiyel anlamına geliyor. Son verilere göre GOAT, gün içindeki zirveden hafif gerileyerek 0,22 dolar civarında işlem görüyor.