Göbeklitepe Bayramda Ziyaretçi Akınına Uğradı

GÖBEKLİTEPE’NİN YÜKSELEN İLGİSİ

Her yıl yerli ve yabancı birçok turisti ağırlayan, “tarihin sıfır noktası” olarak bilinen bu ören yeri, 2019’un “Göbeklitepe Yılı” olarak ilan edilmesinin ardından dikkat çekmeyi başardı. Ramazan Bayramı’nda Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden gelen ziyaretçiler, Göbeklitepe’yi ziyaret etme fırsatı buldu. Bu süreçte ören yeri, Ramazan Bayramı boyunca 30 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. İlginin devam etmesiyle birlikte bu sayının, 9 günlük bayram tatili sonunda katlanarak artması bekleniyor.

ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU VE ULAŞIM

Yoğunluk nedeniyle bölgeye gelen ziyaretçiler, araçlarını yaklaşık 2 kilometre uzaktaki oluşturulan otoparka park ederek, ücretsiz ring araçlarıyla ören yerine ulaşımı sağlıyor. Ziyaretçiler burada giriş biletlerini aldıktan sonra, 12 bin yıllık tarihî eserlerin bulunduğu alana geçiyor. Göbeklitepe ve Karahantepe’nin yer aldığı Taştepeler projesiyle ilgili bilgi veren İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, “Bu ilgiyi bugün yine görüyoruz. Özellikle bayramın üç günü toplamda 30 bin ziyaretçi alarak Göbeklitepe yine büyük bir ziyaretçi akınına uğradı” diye aktardı.

ŞANLIURFA TURİZMİNDEKİ GELİŞMELER

Bu başarı, sadece Şanlıurfa’nın değil, aynı zamanda bölge ve ülkenin kültür turizmi açısından lokomotif olma özelliğini sürdürüyor. Aslan, Taştepeler projesi ile bölgede önemli kazıların yapıldığına dikkat çekerek, “Şanlıurfa’nın neolitik döneme ilişkin söz sahibi bir kent olduğunu” belirtti. Şanlıurfa’nın turizminin, ören yerleri, inanç turizmi ve gastronomi gibi birçok alandaki zenginliğiyle ön plana çıktığını ifade eden Aslan, “Şanlıurfa, her sene kendi rekorunu yeniliyor. 2025 yılı için de beklentimiz daha iyi olması” dedi.

FARKLI ŞEHİRLERDEN ZİYARETLER

Trabzon’dan gelen Kadir İrenci, arkadaşlarıyla Güneydoğu turuna çıktıklarını belirterek, “Tabii en önemli noktalarımızdan biri de Göbeklitepe’ydi. Buranın tarihiyle ilgili çok fazla şey söyleniyor, biz de buraya gelerek yerinde inceleme imkanı bulduk” dedi. Manisa’dan kente gelen Aykan Orsan ise, Göbeklitepe’yi uzun zamandır merak ettiğini ve bu fırsatı değerlendirdiğini ifade etti. Batman’dan gelen Muhammet Işuk da bayram tatilini değerlendirip Göbeklitepe’yi ziyaret ettiğini belirtti ve “İlk defa geldim, çok beğendik. Herkesin buraya gelip görmesini isterim, gerçekten çok güzel bir yer” diye ekledi.