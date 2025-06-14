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Göbeklitepe, Tarihin Sıfır Noktasıdır

ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU ARTMIŞ DURUMDA

Şanlıurfa’da, 12 bin yıllık tarihiyle “tarihin sıfır noktası” olarak bilinen UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Göbeklitepe’de ziyaretçi akını yaşanıyor. Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden gelen birçok turist, Göbeklitepe’deki Neolitik döneme ait yabani hayvan figürlü “T” biçimli dikili taşları ve tapınak kalıntılarını görme fırsatı buluyor.

Hava sıcaklığı 38 derece olmasına rağmen, hafta sonu tatilini değerlendirerek bölgeyi ziyaret eden konuklar, Göbeklitepe’de fotoğraf çektiriyor ve ören yerine dair tarihi bilgiler alıyor. Alanı ziyaret eden Hüseyin Nacaroğlu, Göbeklitepe’nin oldukça farklı ve özel bir yer olduğunu ifade ederek, “Herkesin burayı mutlaka görmesi gerekiyor” diyor.

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