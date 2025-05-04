Göç İdaresi Başkanlığı Açıklama Yaptı

GÖÇ İDARESİ’NDEN AÇIKLAMA

Göç İdaresi Başkanlığı, “Harran Geçici Barınma Merkezi’nde 1,5 yaşındaki çocuğa süt ve ilaç verilmediği” iddialarına yönelik bir açıklama yaptı. Açıklama, anne ve bebeğin soğuk algınlığı şikayeti nedeniyle geçici barınma merkezinin doktoru tarafından muayene edildiği, gerekli tüm ilaçların temin edildiği ve bebeğin ihtiyaçlarının karşıladığı bilgilerini içeriyor. Başkanlık, “Bebeğin süt, mama ve bez dahil ihtiyaçları karşılanmıştır” diyerek durumu netleştirdi.

HİZMETLERİN KAPSAMI

Açıklamada, tüm geçici barınma merkezlerinde barınma, sağlık hizmetleri, hijyen malzemeleri, kıyafet temini gibi hizmetlerin yanı sıra çocukların ihtiyaçlarına yönelik süt, mama, bez gibi malzemelerin sağlandığı vurgulandı. Ayrıca, günde 3 öğün ücretsiz yemek dağıtımı yapıldığını, temel ihtiyaçların dışındaki talepler için, fiyatları denetim altında olan kantin hizmetinin sunulduğu kaydedildi.

DENETİM SÜREÇLERİ

Geçici barınma merkezlerinin hem haberdar hem de habersiz ziyaretler ve denetimlerle kontrol altında tutulduğu belirtildi. Ayrıca, eşiyle görüşme imkanı olmadığına dair iddiaların asılsız olduğu ifade edilerek Harran Geçici Barınma Merkezi’nde yapılan görüşmelere dair kayıtların mevcut olduğu ifade edildi. Ülkenin düzensiz göçle mücadele konusundaki tutumunun hukuk, insan hakları ve medeniyet değerlerine uygun olduğu, provokatif iddialar dolayısıyla hukuksal süreçlerin başlatıldığı da açıklandı.