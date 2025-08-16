Göç İdaresi Suriye’ye Dönüşü Açıkladı

SURİYE’DEN GÖNÜLLÜ DÖNÜŞLER HIZLANIYOR

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Dairesi Başkanlığı, 8 Aralık 2024 tarihinden sonra Suriye’de yaşanan gelişmelere paralel olarak Türkiye’den toplam 411 bin 649 Suriyelinin kendi ülkelerine döndüğünü duyurdu. Göç İdaresi Başkanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre; bu tarihten itibaren gönüllü geri dönüşler ivme kazandı. Böylelikle, 2016 yılından bu yana geri dönüş yapan Suriyelilerin toplam sayısı 1 milyon 151 bin 652 kişiye ulaştı. Türkiye’de geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısı ise 2 milyon 543 bin 711 olarak kaydedildi.

GERİ DÖNÜŞ SÜRECİ İKİ AŞAMADA YÜRÜTÜLÜYOR

Geri dönüş sürecinin her aşamasında, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tüm ilgili kuruluşlarla iş birliği içinde çalışıyor. Kayıt işlemleri ve ulaşım planlamaları gibi detaylar, insan onurunu gözeterek titizlikle hazırlanıyor. Gönüllü olarak, güvenli ve düzenli bir şekilde dönmek isteyen Suriyelilere yardımcı olan en önemli merkezlerden biri, İstanbul Arnavutköy Yerleşkesi’nde yer alan Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi. Burada internet üzerinden randevu alan Suriyeliler, işlemlerini tamamlayarak geri dönüş için yola çıkıyor. Geri dönüş süreci sonrasında aileler, otobüslerle sınır kapılarına doğru hareket ediyor.

HATALAR VE SINIR KAPILARI

Gönüllü geri dönüş işlemlerinin gerçekleştirildiği sınır kapıları arasında Hatay Cilvegözü, Hatay Yayladağı, Hatay Zeytindalı, Kilis Öncüpınar, Kilis Çobanbey, Gaziantep Karkamış ve Şanlıurfa Akçakale bulunuyor.

DUYGULARINI PAYLAŞTILAR

Öte yandan, İstanbul Arnavutköy Yerleşkesi’ndeki Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi’nde işlemlerini yapan Suriyeliler, duygu ve düşüncelerini paylaştı. Uzun süre Türkiye’de yaşamanın hüznünü hissettiklerini ifade eden Suriyeliler, kendi topraklarına dönmekten mutluluk duyduklarını belirtti.