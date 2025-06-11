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Göç Koordinasyonu Toplantısı Gerçekleşti

TOPLANTIYA KATILIM

Bölge valileri ve ilgili kurum amirlerinin bir araya geldiği Göç Koordinasyonu Toplantısı gerçekleştirildi. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, bu toplantıya video konferans ile katılan Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu, Kars Valisi Ziya Polat, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek ile birlikte yer aldı. Toplantıya ayrıca İl Jandarma komutanları, Emniyet müdürleri ve İl Göç İdaresi müdürlerinin de katılması sağlandı.

VALİ ÇİFTÇİ’YE EŞLİK EDEN İSİMLER

Toplantıda, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’ye Erzurum İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doç. Dr. Engin Avcı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve İl Göç İdaresi Müdür Vekili Yunus Emre Akçay eşlik etti. Bu katılım, göç konularının ele alındığı toplantının önemini artırtı.

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