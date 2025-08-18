Göcek Mahallesi’nde Su Hattı Yenileniyor

ALTYAPI GÜÇLENDİRİLİYOR

Fethiye’nin Göcek Mahallesi’nde içme suyu altyapısının güçlendirilmesi ve çevrenin korunması için hat yenileme ve dere temizlik çalışmaları sürdürülüyor. Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bu çalışmaların, mahallenin altyapı yatırımları ve çevre düzenlemeleriyle daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı sağlamayı hedeflediği ifade ediliyor.

ŞEBEKE HATTI TAŞINIYOR

MUSKİ ekipleri, meydana gelen arızalarda müdahalenin zorlaşması ve kesinti sürelerinin uzaması nedeniyle Dereboğazı mevkisindeki içme suyu şebeke hattının kamusal alana taşındığını bildiriyor. Açıklamada, “Çalışmalar kapsamında 400 metre uzunluğundaki hattın 200 metrelik kısmının deplasesi tamamlandı” deniliyor. Aynı zamanda, turizm açısından önemli bir bölge olan Göcek Mahallesi’nde dere temizlik çalışmalarının da devam ettiği belirtiliyor.

DERE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Son üç ayda Dereboğazı mevkisinde 1500 metre, Likya Caddesi’nde 600 metre olmak üzere toplamda 2 bin 100 metre dere temizliği yapılmış durumda. Bu çalışmalar, hem çevresel koruma hem de altyapının iyileştirilmesi için büyük önem taşıyor.