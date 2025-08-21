Haberler

Göcek’te Dondurmanın Fiyatı 1050 Lira

DONDURMA FİYATI ŞAŞIRTIYOR

Muğla’nın ünlü tatil beldesi Göcek’te yaşanan bir olay, tatil yörelerinde fahiş fiyatların tekrar gündeme gelmesine yol açtı. Yaz sezonunun başlangıcıyla birlikte turistler, fiyatlarla karşılaştıklarında şok yaşadı.

TURİSTİN PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Göcek’te bir turist, kızına aldığı iki top dondurma için bin 50 lira ödedi. Bu yüksek fiyat karşısında şaşıran turist, ödediği tutarın fişini sosyal medya platformlarında paylaşarak durumu gözler önüne serdi. Diğer kullanıcılar ise tatil bölgelerinde uygulanan astronomik fiyatlara yönelik tepkilerini dile getirdi.

Fırat Gül, İki Kampın Verimliliğini Vurguladı

Elazığspor'un teknik direktörü Fırat Gül, kamp sürecinin verimli geçtiğini belirtti. Takım kadrosunun büyük ölçüde korunduğunu ve yeni transferlerin uyum sağladığını vurguladı. Şampiyonluk hedefleniyor.
Galatasaray, NEOM FC’ye İhtar Gönderdi

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz hakkında NEOM FC'ye resmi uyarıda bulundu ve sözleşmeli oyuncularla izinsiz görüşmeler yapıldığını belirtti.

