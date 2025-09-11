Göçmen Denetiminde 52 Organizatör Yakalandı

DÜZENSİZ GÖÇ DENETİMLERİ YÜRÜTÜLDÜ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde gerçekleştirilen düzensiz göç denetimlerine ilişkin detayları paylaştı. Yapılan denetimlerde, 14’ü yabancı uyruklu toplam 52 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 666 düzensiz göçmen yakalandı. Sosyal medya üzerinden bu bilgileri aktaran Yerlikaya, denetimlerin kapsamını da açıkladı.

KAPSAMLI KONTROLLER YAPILDI

Yurt genelinde uygulanan denetimlerde 28 bin 63 personel ve 8 bin 929 ekip görev aldı. Toplamda 5 bin 842 noktada, 7 bin 883 umuma açık yer, 483 terminal ve 6 bin 746 diğer alan ile birlikte toplam 15 bin 112 yer kontrol edildi. Bu kapsamda, 402 bin 98 kişinin kimlik kontrolü yapıldı ve önemli sonuçlar elde edildi.

ADLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI

Düzenlenen denetimler sonucunda yakalanan 52 göçmen kaçakçılığı organizatörü hakkında adli işlem başlatılırken, düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri de hızlandırıldı. Bu adımlar, düzensiz göçle mücadelede önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor.