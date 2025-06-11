Göçmen Destek Gösterisi Zorla Sonlandı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Chicago Sun-Times gazetesinin haberine göre, olay, düzensiz göçmenlere destek için bir araya gelen binlerce kişinin şehir merkezinde yürüyüş gerçekleştirdiği esnada, Chicago’nun en işlek bölgelerinden biri olan Loop’ta yaşandı. Görgü tanıklarının verdikleri bilgilere göre, State Caddesi’nde iken polis araçları arasında sıkışan bir sürücü, kalabalıktan uzaklaşabilmek için Monroe Caddesi’nden sağa dönmesi gerektiği söylenmesine rağmen, aracıyla göstericilerin arasına hızla daldı.

SÜRÜCÜNÜN KAÇIŞI VE GÖSTERİCİLERLE ÇARPMA

Bir polis memuru, sürücüyü durdurmaya çalışarak aracın kapı kolunu çekti ancak sürücü hızla kaçtı. Kalabalığın içine dalan sürücünün çarptığı bir kadının yere düştüğü görüldü. Öte yandan, Chicago polisi şu an için olayla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Şehirdeki binlerce kişinin katıldığı gösteriler ise, bazı noktalarda otobüs seferlerinin durma noktasına gelmesine sebep olurken, trafikte büyük çaplı aksamalara yol açıyor.

Los Angeles kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan gösteriler de devam ediyor. Trump yönetimi, bu olaylara sert bir şekilde tepki gösterdi. ICE karşıtı protestolarda birçok gösterici gözaltına alındı, zaman zaman güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışmalar yaşandı ve bazı araçlar göstericiler tarafından ateşe verilerek kullanılamaz hale getirildi.

TRUMP’IN YETKİLİLERİ GÖREVLENDİRMESİ

ABD Başkanı Trump, Los Angeles’taki durumu kontrol altına almak için önce 2 bin civarında Ulusal Muhafızı bu bölgeye göndereceğini açıkladı. Daha sonra ilave olarak 2 bin muhafızın ve 700 deniz piyadesi askerin daha görevlendirileceğini duyurdu.