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Göçmen Faciası Soruşturmasında Yunanistan Suçlandı

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KAMU GÖZETİMİNDE ÖNEMLİ BULGULAR

Ombudsmanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kasım 2023’te kurumun bağımsız bir soruşturma yapma kararı aldığı belirtildi. Yaklaşık 5 bin sayfalık bir araştırma raporu hazırlandı ve bu raporda olay ile ihmallerin ayrıntılı analizi gerçekleştirildi.

CİDDİ İHMALLER ORTAYA ÇIKTI

Açıklamada, “Ombudsman, faciaya ilişkin soruşturmayı tamamladı ve incelemede, Yunan Sahil Güvenlik Birimlerinin üst düzey yetkililerinin arama kurtarma görevlerinde bir dizi ciddi ihmalini ortaya koydu.” denildi. Rapor, Haziran 2023’te meydana gelen kazada bu yetkililerin eylem ve ihmallerinin ceza hukuku açısından suçlu bulunabilecek durumlar oluşturduğunu vurguladı. Özellikle, teknedeki kişilerin hayatlarını, sağlıklarını ve bedensel bütünlüklerini tehlikeye atmak gibi durumların kaydedildiği ifade edildi.

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