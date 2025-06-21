Göçmen Kaçakçıları Yakalandı, Denetim Yapıldı

DÜZENSİZ GÖÇE YÖNELİK DENETİMLERİN SONUÇLARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde düzensiz göçle ilgili yapılan denetimlerin sonuçlarını duyurdu. Yapılan operasyonda, toplam 15 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 446 düzensiz göçmen yakalandı. Yerlikaya, düzensiz göçle mücadele kapsamında düzenlenen denetimlerin ayrıntılarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ülke genelindeki denetimlere, Göç İdaresi Başkanlığı, polis, jandarma ve Sahil Güvenlik iştirak etti. Bu denetimlerde 28 bin 874 personel ve 9 bin 155 ekip görev aldı. Denetimlerin yapıldığı 5 bin 772 noktada, kontrol edilen alanlar arasında 4 bin 127 metruk bina, 7 bin 192 umuma açık yer, 477 terminal ve 2 bin 878 farklı yer yer aldı.

DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN İŞLEMLERİ

Yapılan çalışmalarda, 2’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 15 kaçakçılık organizatörü tespit edildi. Ayrıca, yakalanan 446 düzensiz göçmenin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başladı. Bu denetimler, düzensiz göçle mücadelenin temeli olarak görülüyor.