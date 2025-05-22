Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 509 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN OPERASYON DUYURUSU

Düzensiz göçle mücadelede yeni adımlar atılıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, iki yıl öncesine dayanan mobil göç araçları ile başlatılan kimlik kontrollerine dikkat çekti. O süreçte yapılan kontrollerde, kimlik sorulan her dört kişiden yaklaşık üçünün düzensiz göçmen olduğunu belirten Yerlikaya, “Bu oran yüzde 74,5’ti. Geçtiğimiz ay ise bu oran yüzde 1,8’e kadar düştü. Artık kimlik kontrolü yaptığımız her 100 kişiden sadece 2’si düzensiz göçmen çıkıyor.” ifadesini kullandı. Böylelikle Türkiye, düzensiz göçe hedef olmaktan çıkmış oluyor.

DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALAMALARI DEVAM EDİYOR

Yerlikaya, geçtiğimiz günlerde göçmen kaçakçılığına yönelik ülke genelinde yapılan denetimlerin sonuçlarını da paylaştı. Bu kapsamda toplamda 509 düzensiz göçmen yakalandı ve 27’si yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 49 göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklandı. Yerlikaya, yapılan kimlik kontrollerinin sayısının ise 432 bin 630 olduğunu belirtti.

KİMLİK KONTROLLERİ GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ İLE YAPILDI

Operasyon ve denetimlerin detaylarını paylaşan Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanlığı’nın koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı işbirliğiyle düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen mücadele çalışmalarının kapsamını aktardı. Yapılan kimlik kontrollerinin metruk alanlar, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, limanlar ve toplu taşıma durakları gibi 18 bin 317 yerden gerçekleştirildiğini, bu işlemlerde toplamda 28 bin 321 personel ve 9 bin 19 ekip ile 5 bin 817 noktanın kontrol edildiğini dile getirdi.

Yerlikaya, yakalanan düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemlerinin başlatıldığını ifade ederek, denetim ve operasyonlarda emeği geçenlere teşekkür etti.