Göçmen Kaçakçılığı Şüphesiyle İki Tutuklama

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Nevşehir’de, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik olarak kentte bir dizi çalışma gerçekleştirdi.

OTOMOBİL TAKİBİ VE DURDURMA

Düzensiz göçmenleri taşıdığı belirlenen otomobili takip eden polis, aracı şehir merkezi girişinde durdurdu. Araçta bulunan Afganistan uyruklu M.N.B, S.T, A.G.G, K.İ.K, F.M, M.Z.N. ve R.A.M. emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.N.B. ve S.T, hakimlik tarafından göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

DIĞER ŞÜPHELİLER İÇİN İŞLEM

Diğer şüpheliler, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Yapılan araştırmalara göre, zanlıların Rize’den aldıkları düzensiz göçmenleri kişi başı 25 bin lira karşılığında Ankara, Konya ve Kayseri’ye götürmek üzere anlaştıkları öğrenildi.