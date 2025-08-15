Haberler

Göçmen Kaçakçılığı Şüphesiyle İki Tutuklama

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Nevşehir’de, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik olarak kentte bir dizi çalışma gerçekleştirdi.

OTOMOBİL TAKİBİ VE DURDURMA

Düzensiz göçmenleri taşıdığı belirlenen otomobili takip eden polis, aracı şehir merkezi girişinde durdurdu. Araçta bulunan Afganistan uyruklu M.N.B, S.T, A.G.G, K.İ.K, F.M, M.Z.N. ve R.A.M. emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.N.B. ve S.T, hakimlik tarafından göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

DIĞER ŞÜPHELİLER İÇİN İŞLEM

Diğer şüpheliler, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Yapılan araştırmalara göre, zanlıların Rize’den aldıkları düzensiz göçmenleri kişi başı 25 bin lira karşılığında Ankara, Konya ve Kayseri’ye götürmek üzere anlaştıkları öğrenildi.

Hakkari Belediyesi İtfaiye Ekipleri Yangın Söndürdü

Hakkari'de itfaiye, farklı bölgelerde dört yangına müdahale etti. Bayköyü, emniyet lojmanları ve Merzan Futbol Sahası yakınlarındaki anız yangınları ile Biçer Mahallesi'ndeki ağaçlık alan kurtarıldı. Sakinler minnettar.
Yaz Kur’an Kursları Kapanış Programı Gerçekleşti

Van'ın İpekyolu İlçe Müftülüğü 2025 yaz Kur'an kurslarını 11.112 öğrenci ve 588 öğreticiyle tamamladı. Kapanış etkinliğinde başarılı öğrencilere ödüller takdim edildi.

