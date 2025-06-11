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Göçmen Kaçakçılığına Karşı Operasyonlar Yapıldı

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONLARI HIZLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 51 ilde gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik operasyonlar sonucunda önemli rakamları açıkladı. Bakan, 273 göçmen kaçakçılığı organizatörünün ve bin 22 düzensiz göçmenin yakalandığını, ayrıca 98 göçmen kaçakçılığı organizatörünün tutuklandığını bildirdi.

DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN GERİ GÖNDERİLMESİ BAŞLADI

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yakalanan düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemlerinin başlatıldığını açıkladı. Yerlikaya’nın ifadesine göre, “51 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik son 2 haftadır düzenlediğimiz operasyonlarda; 273 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 22 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerden 98’i tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.”

KOORDİNELİ ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Göç İdaresi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinasyonunda çalışmalar yürütüyor. İstanbul, Adana, İzmir, Erzurum, Kocaeli, Van, Hatay, Mersin, Muğla, Nevşehir, Sivas, Edirne, Tokat, Trabzon, Iğdır, Afyonkarahisar, Ağrı, Balıkesir, Gaziantep, Isparta, Aydın, Bursa, Çanakkale, Erzincan, Hakkari, Kırklareli, Rize, Sakarya, Tekirdağ, Şanlıurfa, Yozgat, Ardahan, Kilis, Adıyaman, Amasya, Antalya, Burdur, Elazığ, Giresun, Kars, Kastamonu, Konya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Niğde, Ordu, Uşak, Bayburt, Yalova ve Osmaniye’de operasyonlar düzenlendi. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri hızlandırılıyor.

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