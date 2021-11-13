Göçmen krizi büyüyor! Lukaşenko: Avrupa’nın gazını keseriz

Avrupa Birliği ile Belarus arasındaki mülteci krizi büyüyor. Avrupa Birliği’nin yaptırım kararına Belarus’tan tehdit gibi bir yanıt geldi.

AB ile Belarus arasındaki mülteci krizi restleşmeye dönüştü. AB’nin yeni yaptırım kararı alacağını duyurmasının ardından Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Avrupa’nın gazını kesmekle tehdit etti.

Polonya ile Belarus arasında sınırdaki mülteciler yüzünden başlayan gerginlik büyüyor. Günlerdir Avrupa’ya geçmek için sınırda bekleyen mültecileri engellemesi istenen ve aksi hâlde yaptırıma maruz kalacağı konusunda Avrupa Birliği (AB) tarafından tehdit edilen Belarus’un cevabı ise sert oldu. Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko, AB’nin yaptırımları genişletmesi hâlinde Avrupa’ya gaz geçişini kesmekle tehdit etti.

KRİZ 2020 SEÇİMLERİYLE BAŞLADI

Polonya ile Belarus sınırındaki kriz Belarus’ta 2020’de yapılan seçimlere kadar uzanıyor. Cumhurbaşkanı Lukaşenko’nun açık farkla kazandığı seçimler sonrası hile yapıldığı iddialarıyla sokağa çıkan muhaliflere sert müdahale yapılmış AB ülkeleri de bu tezi desteklemişti. Binlerce kişinin tutuklanmasının ardından AB tarafı Belarus’u hedef alan bir dizi sert yaptırım uygulamaya başladı.

İki taraf arasında gerilim artarken Rusya’nın desteğini alan Minsk yönetimi yaptırımlara tepkisini “göçmen akışını kontrol altına almak için gereken fonlardan ülkenin yoksun bırakıldığını” savunarak ve yasa dışı göçü durdurmak için yapılan anlaşmaya artık uymayacağını açıklayarak gösterdi. Böylece Polonya sınırına göçmen akını başladı.

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, AB’nin yeni yaptırım paketlerine sert bir cevap olarak ülkesinin transit geçişleri ve Yamal Boru Hattını kapatabileceğini hatırlatarak, “Avrupa’yı ısıyla donatıyoruz, ancak sınırı kapatmakla tehdit ediyorlar. Peki ya oradaki doğalgazı kapatırsak? Polonya liderliğine, Litvanyalılara ve diğer boş kafalı kişilere konuşmadan önce düşünmelerini tavsiye ederim” dedi.

YAPTIRIMLAR GÜNDEMDE

ABD, AB ve NATO ise Alexander Lukaşenko hükûmetini AB’nin doğu sınırındaki göçmen krizini, insan hakları ihlallerine yönelik yaptırımların intikamı olarak bloğu istikrarsızlaştırmak için koz olarak kullanmakla suçluyor. Lukaşenko rejimini kınayan Beyaz Saray, yeni yaptırımların “AB, diğer ortaklar ve müttefikler ile yakın koordinasyon” içinde hazırlanacağını ancak ne zaman devreye gireceğini ise açıklamadı.

Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizi, AB’yi endişelendirmekle kalmadı, Brüksel ve Moskova’yı da karşı karşıya getirdi. Göçmen krizinde Rusya’nın payı olduğu suçlamalarını reddeden Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, AB’nin Orta Doğu ülkelerinden Belarus’a göçmen taşıdığı gerekçesiyle Rus havayolu şirketi Aeroflot’a yaptırım uygulamayı değerlendirdiği yönündeki haberlere tepki gösterdi. Peskov, “Bu çılgınlık olur” dedi.

TÜRKİYE AB GÖRÜŞMELERİ

Polonya ile Belarus sınırında yaşanan göçmen krizi devam ederken, Türkiye ile AB’nin bir dizi önlem üzerinde anlaştığı öne sürüldü. Buna göre Türkiye’nin, Belarus’a giden göçmen sayısının azaltılması için daha sıkı kontrol mekanizması kuracağı iddia edildi. AB ve Türkiye arasında varılan anlaşmaya göre, Polonya sınırında yığılan ve AB ülkelerine gitmek isteyen göçmen baskısının azaltılması için Türkiye, Belarus uçuşlarında tek yön bilet satışına son verecek. Böylece Türkiye’den Minsk’e gitmek isteyenler çift yön bilet almak zorunda kalacak.