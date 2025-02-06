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Göçmen Okuluna Dehşet Saldırısı: 11 Ölü

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İSVEÇ’TE KANLI SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

İsveç’in Örebro kentinde, başkent Stockholm’ün 200 kilometre batısında, 35 yaşındaki Rickard Andersson, ülke tarihinin en kanlı saldırısına imza attı. Andersson’un, göçmenlerin eğitim aldığı bir okulda gerçekleştirdiği saldırıda, 11 kişinin yaşamını yitirdiği ve 5 kişinin de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

SALDIRGAN HAKKINDA DETAYLAR

İsveç polisi, saldırıyı gerçekleştiren Andersson’un ölenler arasında yer aldığını ifade etti. Polis yetkilileri, saldırganla gerçekleştirdikleri çatışmaya “büyük bir operasyon” ile karşılık verdiklerini belirtti. Yerel medya, “yalnız kurt” olarak adlandırılan bu bireyin tek başına hareket ettiğini ve intihar ettiği konusunda bilgi verdi.

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