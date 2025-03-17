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Göçmenler Foça’da Sahil Güvenlikçe Yakalandı

DÜZENSİZ GÖÇMENLER YAKALANDI

İzmir’in Foça ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmayı planlayan 6 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerinin işbirliğiyle yakalandı. Alınan bilgilere göre, dün saat 16.00 civarında Foça ilçesi Mete Koyu bölgesinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğuna dair bilgi edinilmesi üzerine Sahil Güvenlik ve Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri derhal harekete geçti.

YAKALAMA OPERASYONU

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ile Foça İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kara üzerinde tespit ettikleri 6 düzensiz göçmeni başarılı bir şekilde yakaladı. Göçmenlerin Senegal, Filistin, Sudan ve Yemen uyruklu olduğu öğrenildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından bu kişiler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

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