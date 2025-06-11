Göçmenlere Desteğe Yönelik Protestolar Yapıldı

GÖZALTI SAYISI ARTIYOR

ABD’nin New York kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla gerçekleştirilen protestolar sonucunda 65 kişi gözaltına alındı. New York Post’un verdiği bilgilere göre, binlerce kişi, ICE’nin şehirde ve ülke genelinde uyguladığı sınır dışı işlemlerini protesto etmek amacıyla Manhattan’ın Lower Manhattan bölgesindeki Foley Meydanı’nda toplandı. Göstericiler, “ICE’yi dağıtın” ve “New York’tan defol ICE” yazılı pankartlar taşıyarak “Tuğla tuğla, duvar duvar, bu ırkçı sistem yıkılmalı!” sloganları attı ve Federal Plaza çevresindeki yolları trafiğe kapattı.

POLİS VE GÖSTERİCİLER ARASINDA ŞİDDET

New York’taki protestolar akşam saatlerinde kontrol dışına çıkınca polis ile göstericiler arasında şiddetli bir arbede meydana geldi. Göstericilerin polise su şişeleri ve çeşitli cisimler fırlatmasının ardından, polis de protestoculara biber gazıyla karşılık verdi. Olaylar sırasında gözaltına alınan 65 kişinin “kamu düzenini bozma” suçlamasıyla karşılaşabileceği ve bu sayının artabileceği belirtildi.

New York’taki yoğun katılımlı protestolar, San Francisco, Seattle ve Chicago gibi diğer büyük şehirlerde düzenlenen benzer gösterilerle paralellik gösterdi. Los Angeles’taki ICE karşıtı protestolar ise devam ederken, Donald Trump yönetimi olaylara sert bir tepki gösterdi. ICE karşıtı eylemlerde birçok gösterici gözaltına alınırken, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Bazı araçlar ise protestocular tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildi. ABD Başkanı Trump, Los Angeles’taki durumu kontrol altına almak amacıyla bölgeye önce 2 bin civarında Ulusal Muhafız görevlendirdiğini duyurdu, ardından ilave olarak 2 bin muhafız ve 700 deniz piyadesi askeri daha bölgeye gönderileceğini belirtti.