Göçmenlere Destek İçin Protestolar Yapıldı

PROTESTOLARDA GÖZALTI SAYISI ARTIYOR

ABD’nin New York kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek vermek amacıyla düzenlenen protestolarda 65 kişi gözaltına alındı. New York Post’un aktardığına göre, binlerce kişi, ICE’nin yürüttüğü sınır dışı uygulamalarına karşı durmak için Manhattan’ın Lower Manhattan bölgesindeki Foley Meydanı’nda toplandı. Katılımcılar, “ICE’yi dağıtın” ve “New York’tan defol ICE” yazılı pankartlar taşıyarak “Tuğla tuğla, duvar duvar, bu ırkçı sistem yıkılmalı!” sloganları attı.

ŞİDDETE DÖNÜŞEN PROTESTOLAR

New York’taki gösteriler akşam saatlerinde kontrolden çıkarak polis ile katılımcılar arasında şiddetli bir arbede yaşanmasına neden oldu. Protestocular, polise su şişeleri ve çeşitli nesneler fırlatırken, polis de biber gazı kullanarak müdahale etti. Gözaltına alınan 65 kişinin “kamu düzenini bozma” suçlamasıyla karşılaşabileceği belirtildi ve gözaltı sayısının daha da artabileceği ifade edildi. New York’taki bu büyük katılımlı protestolar, San Francisco, Seattle ve Chicago gibi diğer önemli şehirlerdeki benzer eylemlerle eş zamanlı olarak gerçekleşti.

LOS ANGELES’TA DURUM CİDDİ

Los Angeles kentinde de ICE karşıtı protestolar devam etmişken, Donald Trump yönetimi olaylara sert bir şekilde yanıt vermişti. Bu gösteriler sırasında çok sayıda kişi gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmış ve bazı protestocular tarafından birçok araç ateşe verilerek kullanılamaz hale getirilmişti. ABD Başkanı Trump, Los Angeles’taki gelişmeleri kontrol altına almak için ilk olarak 2 bin Ulusal Muhafız görevlendirdiğini açıkladı. Daha sonra ek olarak 2 bin muhafız ve 700 deniz piyadesi askerin bölgeye gönderileceğini duyurdu.